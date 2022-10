La Russa: "Foto Duce c'è anche alla Difesa, facciamo cancel culture?"

La foto di Mussolini rimossa dalla mostra al Mise? "C'è anche al ministero della Difesa, c'è scritto anche all’obelisco al Foro italico… che facciamo ‘cancel culture’ anche noi?". Così il presidente del Senato Ignazio La Russa, lasciando gli uffici Fdi a Montecitorio dopo aver salutato il presidente della Camera, Lorenzo Fontana e il presidente di Fratelli d’Italia.

Commentando poi la tregua siglata ieri tra Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni "sono molto contento - afferma - di questa ritrovata armonia, non solo per il centrodestra ma perché l’Italia ha bisogno che parta un governo in cui maggioranza e opposizione possano confrontarsi sui temi che sono urgenti e necessari. Sono felice che il clima si svelenisca, e spero che avvenga lo stesso anche nell’altra metà del cielo, in modo che possiamo cominciare a occuparci dei problemi che affliggono famiglie e imprese".