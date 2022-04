La scheda SIM turistica n. 1 in Thailandia, "dtac Happy" accoglie i turisti di ritorno in Thailandia con il raddoppio gratuito della validità della SIM card

BANGKOK, 7 aprile 2022 /PRNewswire/ -- dtac o Total Access Communication PCL, leader e pioniere delle schede SIM turistiche in Thailandia, accoglie i viaggiatori internazionali di ritorno nel Paese con una promozione speciale "Bentornati in Tailandia" che raddoppia il numero di giorni di validità di una scheda SIM turistica e offre un pacchetto 299-baht per 16 giorni di accesso a Internet e un pacchetto 599-baht per 30 giorni di accesso. Il pacchetto include un servizio di chat illimitato su cinque applicazioni chat, ossia Messenger, LINE, WhatsApp, WeChat e KakaoTalk, oltre a chiamate gratuite illimitate ai numeri dtac in Thailandia. Inoltre, dtac Happy Tourist SIM offre anche vantaggi assicurativi di viaggio e sconti in negozi, ristoranti, alloggi e viaggi, oltre ad assistenza 24 ore su 24 in cinque lingue (inglese, cinese, birmano, cambogiano e thailandese) attraverso l'Happy Call Center 1678.

dtac Happy Tourism SIM è disponibile anche in eSIM presso gli sportelli dtac dell'aeroporto di Suvarnabhumi.

dtac Happy Tourism SIM desidera dare il benvenuto a tutti i visitatori internazionali in Thailandia con la promozione "Bentornati in Tailandia", che offre un valore straordinario raddoppiando il periodo di validità delle nostre schede SIM per l'accesso a Internet allo stesso prezzo, con due opzioni di pacchetto. Uno è un pacchetto Internet da 15 GB a 299 baht che consente l'accesso a Internet fino a 16 giorni (fino a 8 giorni in un pacchetto normale), mentre l'altro è un pacchetto Internet da 30 GB a 599 baht valido fino a 30 giorni (fino a 15 giorni in un pacchetto normale). dtac mira a raddoppiare il piacere dei visitatori in Thailandia utilizzando la scheda Happy Tourism SIM di dtac, dando loro più giorni per condividere le loro esperienze di viaggio con le famiglie, le persone amate e gli amici, e tenersi in contatto con loro durante il soggiorno in Thailandia.

dtac Happy Tourism SIM fornisce servizi superiori per soddisfare le esigenze dei turisti e rendere la loro esperienza più speciale. dtac offre inoltre ai propri utenti un'assicurazione di viaggio gratuita di Falcon insurance, che fornisce copertura fino a 30 giorni per tutta la durata dell'uso della SIM contro infortuni e malattie, incluso il COVID-19, oltre a sconti presso famosi negozi al dettaglio come Family Mart, tutti i negozi di cibo artigianale e caffè gourmet Dean & DeLuca in Thailandia, così come con i servizi Grab.

Inoltre, dtac offre gratuitamente dtac HAPPY Tourism SIM insieme a 6 GB di dati, così come offerte e regali speciali ai clienti di partner dtac come Thai Airways, Singapore Airlines, Agoda e Tune Protect Insurance. I clienti dei partner dtac possono ricevere la sim e attivare tutti i vantaggi presso gli sportelli dtac nell'aeroporto di Suvarnabhumi, l'aeroporto Don Mueang e l'aeroporto Phuketfino al 31 agosto 2022.

dtac Happy Tourism SIM è disponibile anche in altri quattro pacchetti principali: (1) pacchetto Highlight 8 giorni con 15 GB di dati a 299 baht; (2) pacchetto 15 giorni con 30 GB di dati a 599 baht;(3) pacchetto 4 giorni con 5 GB di dati a 149 baht; e (4) pacchetto ricaricabile a 49 baht.

I turisti desiderano una connettività perfetta dal momento in cui atterrano in Thailandia, e questa è la mission di dtac Happy Tourism SIM.

Per ulteriori vantaggi dtac, visitare Facebook: dtac, o www.dtac.co.th/en/prepaid/touristsim.html

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1780510/dtac_HappyTourist_SIM_s_Welcome_to_Thailand_promotion.jpg