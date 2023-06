La scommessa di Matthew: da Londra all’Umbria per creare mobili ‘built to last’

Usare il legno e il metallo per costruire mobili funzionali e fatti per durare nel tempo, il colore per personalizzare queste creazioni ecosostenibili.

Terni, 30 giugno 2023. Originalità e funzionalità sono gli aspetti più ricercati da chi deve arredare ambienti residenziali o commerciali. Ognuno ha certamente la sua idea e il suo stile, ma ciò che fa la differenza è trovare mobili che si inseriscono bene negli interni. Nei mobili firmati Mateo Metalworks il metallo prende forma e colore. A colpire è soprattutto la leggerezza di questa linea d’arredo. Sono prodotti in Italia da Matthew Aldhouse, in arte Mateo, sulle colline di Avigliano Umbro, piccolo borgo in provincia di Terni. Sedie e tavoli in legno e metallo colorato, dalle linee geometriche e contemporanee, ma anche librerie e mobili realizzati su misura. Un design originale caratterizzato da vivacità, ma anche stabilità e durevolezza.

“Con la mia compagna Irene abbiamo voluto lanciare questa sfida imprenditoriale - spiega Matthew Aldhouse di Mateo Metalworks - Desideriamo rilanciare l’artigianato in una zona dell’Umbria che era particolarmente ricca di manifattura, rivedendolo in chiave moderna con uno stile nuovo e creativo. Mi piace vedere le mie idee prendere vita e, si spera, portare gioia agli altri”.

Valore aggiunto dei prodotti di design firmati Mateo Metalworks è la sostenibilità. La cura nella costruzione dei mobili ne assicura la longevità e il materiale la circolarità. “Teniamo in modo particolare a rispettare questo principio - sottolinea Mateo - I nostri arredi devono poter passare di generazione in generazione. Come si dice in inglese sono mobili built to last, ossia ‘fatti per durare’. Ci stiamo orientando anche verso materiali eco sostenibili per le superfici, quindi legno di filiera o riciclato, ma anche materie plastiche rigenerate. Desideriamo essere 100% riciclabili”.

Mateo Metalworks è un progetto in crescita, nato di recente in Umbria ma frutto della lunga esperienza di Matthew a Londra nel settore della lavorazione del metallo per oltre 20 anni. Inglese di origine, dopo l’incontro con Irene, italiana a Londra per lavoro come grafico e una figlia insieme, nel 2020 hanno deciso di trasferirsi in Italia e di costruire ad Avigliano Umbro la loro vita familiare e la nuova sfida imprenditoriale. Un luogo capace di coniugare il bisogno di vivere in un luogo più a dimensione umana, rispetto ad una metropoli come Londra, e il desiderio di Mateo di esprimere al meglio la sua creatività nel segno dei colori del metallo. Oggi Mateo Metalworks è un marchio distribuito nel centro Italia ed è proiettata a farsi conoscere sempre di più grazie a prodotti in design di alta qualità.

CONTATTI: https://www.mateometalworks.com/