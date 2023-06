La seconda edizione del libro sullo statista umbro Augusto Ciuffelli riscuote molta attenzione

Grazie all’acquisizione di ulteriori documenti ricevuti in questo periodo dagli autori si ipotizza un libro sul ruolo di Augusto Ciuffelli quale ministro dei lavori pubblici.

Perugia, 06/06/2023 - La seconda edizione del libro “AUGUSTO CIUFFELLI: un umbro al servizio dello Stato” scritto da Augusto Ciuffelli e Pier Francesco Quaglietti, edito da Pagine Sì!, e presentato ufficialmente nella sede della Provincia di Perugia e in quella del “Circolo Tuderte”, sta ricevendo attenzione per aver approfondito aspetti della vita dello statista umbro fino ad oggi mai pubblicati.

I due autori, da sottolineare, sono stati supportati da Giampietro Zanon e Dino Vecchiato, i quali hanno contribuito in un dettagliato capitolo ricco di foto inedite, a ricostruire le vicende che nella Prima Guerra Mondiale videro protagonista Giuseppe “Geppi” Ciuffelli, Medaglia d’Argento al Valor Militare, e figlio di Augusto.

Il capitolo, elaborato dai due cultori di storia che già in una loro pubblicazione avevano incontrato la figura di questo giovane eroe, accresce l’interesse per dei personaggi che, tranne alcune eccezioni, poco vengono ricordati da parte delle istituzioni locali.

Ma tornando ad Augusto Ciuffelli il materiale che è stato inoltrato in piccola parte ai due autori nelle scorse settimane, a cui ne seguirà altro, riguarda il ruolo che lo statista umbro ricoprì come Ministro ai Lavori Pubblici nei due governi a guida di Salandra dal 21 marzo 1914 al 31 ottobre 1914 e ancora dal 31 ottobre 1914 al 18 giugno 1916.

Qui va osservato che l’Umbria beneficiò moltissimo dal ruolo ricoperto ai Lavori Pubblici dal Ciuffelli, e infatti numerose sono le opere pubbliche che su cui intervenne in vari modi.

Un periodo, tra l’altro, che coincise con la Prima Guerra Mondiale e con l’ingresso dell’Italia nel conflitto.

Il materiale archivistico ed inedito su certi argomenti riguardanti l’attività ai lavori pubblici di Augusto Ciuffelli dovrebbe, come moltissima altra documentazione che lo riguarda, visto che almeno per vent’anni ebbe ruoli di livello nel panorama politico italiano, essere raccolto e conservato da una specifica fondazione, proprio per l’intrinseco valore storico.

La passione che i due autori, Maiorca e Quaglietti, hanno messo in queste due edizioni che hanno avuto il pregio di sensibilizzare ulteriormente molti rappresentanti istituzionali sulla figura dello statista umbro, è veramente degna di apprezzamento. Altrettanto da prendersi in considerazione proprio la nascita di una Fondazione dedicata interamente ad Augusto Ciuffelli, che possa raccogliere le migliaia di documenti che lo riguardano, sparsi in molte parti d’Italia tra tantissimi archivi di varia natura.

Nei prossimi mesi fanno sapere Umberto Maiorca e Pier Francesco Quaglietti che ci saranno varie presentazioni della seconda edizione del libro in alcune città umbre, e in altre fuori regione.

Contatti: pierfrancescoquaglietti@gmail.com