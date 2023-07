La settimana delle tartarughe Ninja a Mirabilandia

Inoltre, in Piazza della Fama verrà allestita una special room all’interno della quale, grazie a delle telecamere di ultima generazione e nuove tecnologie 3D, verrà riprodotto uno scenario virtuale in cui ci si ritroverà completamente immersi nel mondo delle tartarughe più famose del mondo

Da mercoledì 12 a domenica 16 luglio Mirabilandia (Savio - Ravenna) festeggerà in anteprima l’uscita del nuovo film di animazione Paramount Pictures, Nickelodeon Movies e Point Grey Production “Tartarughe Ninja: Caos Mutante” con diverse attività. Le famose tartarughe torneranno sui grandi schermi dal 30 agosto grazie ad Eagle Pictures. Tanti gli appuntamenti organizzati nel Parco divertimenti più grande d’Italia – dalle ore 17 alle 20 - assolutamente da non perdere, a cominciare da uno speciale spettacolo con ballerini acrobatici e professionisti del parkour. Una performance di altissimo livello con capriole, piroette ed evoluzioni al ritmo delle musiche della nota serie televisiva e la riproduzione dell’iconico ambiente delle tartarughe ninja con luci, fumo ed effetti speciali. Non mancheranno i meet&greet per entusiasmanti foto ricordo.

Inoltre, in Piazza della Fama verrà allestita una special room all’interno della quale, grazie a delle telecamere di ultima generazione e nuove tecnologie 3D, verrà riprodotto uno scenario virtuale in cui ci si ritroverà completamente immersi nel mondo delle tartarughe più famose del mondo. Al termine dell’esperienza a 360° si potrà scaricare un link per condividere il video sui social media! “Siamo davvero entusiasti di poter offrire al nostro pubblico un evento così esclusivo per festeggiare in assoluta anteprima il nuovo film Tartarughe Ninja: Caos Mutante. La collaborazione con Paramount Italia ci ha permesso già da tempo di avere al Parco con una formula di licensing alcuni dei personaggi più amati dai bambini, e non solo, dichiara Sabrina Mangia, Sales & Marketing Director di Mirabilandia. Questo appuntamento è una novità assoluta che pensiamo possa entusiasmare anche i fan più adulti delle tartarughe più famose del mondo”.

“L’opportunità di portare a Mirabilandia una tappa speciale del tour Tartarughe Ninja: Caos Mutante non fa che ampliare la virtuosa collaborazione già in essere con il Parco divertimenti più grande d’Italia. Mirabilandia è la location ideale per le attività legate all’ultimo capitolo di uno dei franchise più famosa al mondo e che è pronta ad abbracciare un’ampia fascia di pubblico: dai più piccoli ai tantissimi adulti cresciuti insieme a Leonardo, Raffaello, Donatello e Michelangelo: le mitiche Tartarughe Ninja!”, dichiara Manuela Vagnetti, Senior Manager Adsales and Brand Solutions di Paramount Italia. Per ulteriori informazioni: mirabilandia.it