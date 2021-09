La settimana di Piazza Affari inizia con il segno più

Nonostante le tensioni in arrivo dall’Asia, dove le autorità cinesi hanno varato una nuova stretta sui big dell’hi tech e l’esercito nord-coreano ha riavviato esercitazioni missilistiche, la settimana di Piazza Affari è iniziata con il segno più.

Sul paniere delle blue chip, che ha terminato con un aumento dello 0,93% a 25.925,73 punti, spiccano le performance dei titoli del comparto energetico (Saipem ha segnato un +3,92%, Tenaris un +3,44% ed Eni un +2,48%) favorite dalla nuova seduta positiva del greggio che, in corrispondenza dello stop agli scambi in Europa, sale di mezzo punto percentuale a 73,3 dollari.

Avvio di ottava positivo anche per l’accoppiata Banca Generali - Assicurazioni Generali, in aumento rispettivamente del +2,67 e dell’1,26 per cento. La notizia del giorno è rappresentata dal patto di consultazione tra Leonardo Del Vecchio e Francesco Gaetano Caltagirone in vista del rinnovo del Consiglio di amministrazione del Leone di Trieste.

Tra i bancari seduta positiva per Intesa Sanpaolo (+2,02%), Banco BPM (+1,59%) e Unicredit (+1,3%) mentre tra le performance peggiori troviamo il terzetto formato da Diasorin (-4,61%), Amplifon (-4,19%) e Recordati (-0,64%).

Sul completo, +8,14% di Safilo, salita ai massimi pluriennali dopo l’accordo per il design, la produzione e la distribuzione della prima collezione eyewear a marchio Chiara Ferragni e +5,36% di Retelit, su cui Asterion, attraverso Marbles, ha alzato il prezzo di Opa. (in collaborazione con money.it).