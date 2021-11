La settimana di Piazza Affari inizia con il segno più

Christine Lagarde spinge al rialzo le borse europee. Massimi da inizio anno per Piazza Affari, salita nel corso della seconda parte in scia delle rassicurazioni arrivate da Christine Lagarde, che non ha perso occasione per rimarcare che nel 2022 non assisteremo ad un incremento del costo del denaro di Eurolandia.

Sul Ftse Mib, che ha chiuso con un +0,49% a 27.868,13 punti, la performance migliore è stata registrata da Telecom Italia (+3,06%), seconda posizione per Terna (+1,83%) e sul gradino più basso del podio troviamo Unipol con un +1,6%.

Tra le performance migliori troviamo anche Moncler (+1,3%), inclusa per il terzo anno consecutivo negli indici Dow Jones Sustainability (Djsi) World e Europe ottenendo, nello S&P Global Corporate Sustainability Assessment 2021, il punteggio più alto (89/100) del settore “Textiles, Apparel & Luxury Goods”.

Parità per Saipem (-0,08%), che ha annunciato l’aggiudicazione di nuovi contratti per 600 milioni di dollari, e per Leonardo (-0,03%), che ha firmato un Memorandum of Agreement con Saudia Aerospace Engineering Industries per i servizi di manutenzione a supporto della flotta di elicotteri.

Sul mercato dei titoli di Stato, lo spread tra i nostri Btp con scadenza 10 ed il corrispondente titolo tedesco non ha fatto registrare variazioni di rilievo a 121 punti base. (in collaborazione con money.it)