La settimana di Piazza Affari si chiude positiva

Grazie ad un recupero nella seconda parte, Piazza Affari è riuscita a terminare la settimana in parità. Le indicazioni arrivate dal colloquio tra il presidente americano Joe Biden e l’omologo cinese Xi Jinping, entrambi i leader hanno detto di non volere il conflitto, hanno fatto ripartire gli acquisti in corrispondenza dell’arrivo delle “tre streghe”, le scadenze tecniche di futures, opzioni su indici e azioni.

A Piazza Affari, dove il nostro Ftse Mib ha chiuso a 24.222,16 punti (+0,41%), spicca il +0,7% di Enel dopo la pubblicazione dei numeri 2021. Il colosso guidato da Francesco Starace ha annunciato di aver chiuso l’esercizio con un risultato netto ordinario del gruppo di 5,59 miliardi di euro, +7,6% sul 2020, ed investimenti a 13 miliardi, +27,5%. La cedola sale a 38 centesimi, +6,1% rispetto a 12 mesi prima.

Seduta positiva anche per Stmicroelectronics (+2,94%), Inwit (+3,07%) e Atlantia (+3,6%) mentre nel comparto energetico (+1% del future sul Brent a 104,6 dollari al barile) Tenaris e Saipem hanno chiuso in positivo (+1,61 e +1,94%) mentre Eni ha segnato un -2,91%.

Le vendite sul Cane a sei zampe sono riconducibili alle indicazioni arrivate dalla pubblicazione del piano al 2025 in cui, fanno notare dalle sale operative, la politica dei dividendi avrebbe potuto essere più generosa.

Lieve segno più per Telecom Italia (+0,3%) nonostante Barclays e Kepler Cheuvreux abbiano annunciato di aver ridotto il prezzo obiettivo sulle azioni.

In chiusura di settimana lo spread Btp-Bund non ha fatto registrare variazioni di rilievo confermandosi a 151 punti base (in collaborazione con Money.it).