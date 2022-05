La sfida del PNRR: la ricostruzione del welfare. L’analisi dei tecnici AEPI

Nel quadro dei processi di trasformazione delineati dal PNRR, il convegno, organizzato da Aepi in collaborazione con Adnkronos, si è focalizzato sui processi di ricostruzione del welfare. Per Patrizia Gabellone, Vice Presidente con delega al Welfare AEPI “l’Italia è purtroppo ancora un fanalino di coda nel panorama europeo e internazionale sul welfare”. Manca la cultura di una politica retributiva fatta in metodo più accattivante e più sostenibile per le aziende e per i lavoratori. Ma, dopo la pandemia, inizia ad esserci una maggiore sensibilità sul tema