La sicurezza è un’arte: Kaspersky e l’artista contemporaneo Felipe Pantone insieme per sensibilizzare gli utenti sulla protezione dei dati

(Milano 28 gennaio 2021)

Milano, 28 gennaio 2021

In occasione del Data Protection Day, Kaspersky presenta una partnership con l'artista contemporaneo Felipe Pantone. Famoso per il suo lavoro con pixel e gradienti, l’artista è anche noto per aver mantenuto la sua identità privata e per il modo elegante con cui esprime la propria arte. Per questa partnership, l'artista ha creato un pezzo unico, che rappresenta uno scudo futuristico che simboleggia la protezione digitale. Un documentario di quattro minuti sulla realizzazione dell'opera è stato pubblicato sulla piattaforma globale di moda e fashion i-D.

Il mondo digitale moderno è composto da un numero sempre più alto di dati personali e sensibili come i dettagli delle carte di credito, sms e foto. Di conseguenza, è diventato sempre più difficile prendersi cura di questa grande quantità di informazioni. In un mondo sempre più digitalizzato e connesso, la privacy online e l'impatto che le violazioni dei dati possono avere su utenti e aziende, sono aree di rischio molto critiche. Pertanto, proteggere i dati personali e le interazioni private online è fondamentale per garantire che la tecnologia continui a giocare un ruolo positivo ed essenziale nelle nostre vite. Kaspersky e Felipe Pantone presentano un’opera d’arte composta da un esagono futuristico fatto di alluminio e PMMA che ha come obiettivo quello di sensibilizzare gli utenti sul tema della privacy online e va ben oltre la sicurezza dei dati, si tratta di proteggere la propria identità digitale allo stesso modo di come si farebbe con quella reale.

"W3-Structural K, l’opera che ho creato per Kaspersky, è ispirata all'architettura hi-tech, ed enfatizza la struttura e la tecnologia all'interno degli edifici. La forma dell'opera evoca uno scudo protettivo per fare riferimento al lavoro di Kaspersky nel fornire le più avanzate soluzioni di cybersecurity ", ha dichiarato Felipe Pantone.

La collaborazione tra Kaspersky e Felipe Pantone poggia su una solida base di valori condivisi, come la passione per l'innovazione e il costante miglioramento. L'artista utilizza le ultime tecnologie e i materiali disponibili per esprimere la propria arte. Kaspersky sviluppa soluzioni all'avanguardia che permettono alle persone di poter sfruttare i vantaggi che il mondo digitale offre e per guardare al futuro con sicurezza e senza rischi.

"Siamo circondati da dati digitali: dai telefoni cellulari ai computer portatili, dagli smartwatch alle case intelligenti. Questo aumenta la possibilità che possano finire nelle mani sbagliate", afferma Marco Preuss, Director del Kaspersky Global Research & Analysis Team in Europa. "Grazie ad un processo di digitalizzazione in continua crescita molti servizi stanno diventando sempre più data-driven. Mentre la raccolta delle informazioni personali degli utenti può aiutare a migliorare le esperienze e le opportunità degli utenti, è importante che noi, come società di sicurezza, siamo consapevoli dei potenziali rischi e minacce legati alla condivisione online dei dati personali. Considerando anche la frequenza con cui questi pericoli si concretizzano, è importante riflettere sui rischi per la privacy digitale e la protezione dei dati al fine di continuare a tenere al sicuro le informazioni sensibili degli utenti".

Di seguito i consigli di Kaspersky per proteggere i dati personali:

● Essere cauti nel condividere le proprie informazioni personali online, specialmente quando si tratta di pubblicare foto con documenti d'identità, biglietti e documenti di fatturazione. Qualsiasi informazione pubblicata rischia di cadere nelle mani sbagliate.

● Assicurarsi di controllare sempre le impostazioni di autorizzazione di tutti gli account dei social media e delle app utilizzate, per ridurre al minimo la probabilità che i dati vengano condivisi o memorizzati da terzi all’insaputa dell’utente. Utilizzare Kaspersky Privacy Checker per modificare le impostazioni di privacy dei propri servizi online e avere maggiore controllo sui propri dati personali.

● Usare l'autenticazione a due fattori per proteggere l’indirizzo email collegato ai servizi bancari e ad altri siti web importanti. Inoltre, quando si utilizzano servizi poco affidabili, è meglio creare un indirizzo email secondario.

● Usare una VPN quando ci si connette a reti Wi-Fi non protette.

● Evitare di usare password deboli o già utilizzate. È possibile provare la robustezza della propria password su https://password.kaspersky.com/. Utilizzare Kaspersky Password Manager per generare password uniche per ogni account.

● Evitare di condividere dati personali con i siti di e-commerce (utilizzati per il targeting pubblicitario) utilizzando le principali funzionalità delle soluzioni di cybersecurity, come la funzione Private Browsing di Kaspersky Total Security e Kaspersky Internet Security.

Per avere maggiori informazioni sulla protezione dei dati online, visitare il seguente link. È anche possibile consultare le previsioni sulla privacy nel 2021 dei migliori esperti di cybersecurity di Kaspersky a questo link.

Informazioni su Felipe Pantone

Felipe Pantone è un artista argentino-spagnolo. Ha iniziato a fare graffiti all'età di 12 anni, prima di laurearsi in Belle Arti a Valencia (Spagna) dove ha sede il suo studio. Il lavoro di Pantone si occupa di dinamismo, trasformazione, rivoluzione digitale e temi legati ai all’era moderna. Felipe Pantone evoca uno spirito nel suo lavoro che sembra una collisione tra un passato analogico e un futuro digitalizzato, dove gli esseri umani e le macchine inevitabilmente si scontrano l'uno con l'altro in un prisma di gradienti al neon, forme geometriche, modelli ottici e griglie irregolari. Con sede in Spagna, Pantone è un sottoprodotto dell'era tecnologica in cui i bambini hanno svelato i misteri della vita attraverso internet. Come risultato di questo tempo prolungato sullo schermo, studia come lo spostamento dello spettro luminoso influenzi il colore e la ripetizione.

Informazioni su Kaspersky

Kaspersky è un’azienda di sicurezza informatica che opera a livello globale fondata nel 1997. La profonda competenza di Kaspersky in materia di threat intelligence e sicurezza si trasforma costantemente in soluzioni e servizi innovativi per proteggere le aziende, le infrastrutture critiche, i governi e gli utenti di tutto il mondo. L'ampio portfolio di soluzioni di sicurezza dell'azienda include la protezione degli Endpoint leader di settore e una serie di soluzioni e servizi specializzati per combattere le minacce digitali sofisticate e in continua evoluzione. Più di 400 milioni di utenti sono protetti dalle tecnologie di Kaspersky e aiutiamo 250.000 clienti aziendali a proteggere ciò che è per loro più importante. Per ulteriori informazioni: https://www.kaspersky.it/

Seguici su:

https://twitter.com/KasperskyLabIT

http://www.facebook.com/kasperskylabitalia

https://www.linkedin.com/company/kaspersky-lab-italia

https://www.instagram.com/kasperskylabitalia/

Contatto di redazione:

kaspersky@noesis.net