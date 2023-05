La Sirenetta: Mahmood da sempre fan 'Salivo sugli scogli e cantavo le canzoni del cartone'

Sarà nelle sale il 24 maggio il live action 'La Sirenetta' di Rob Marshall. I protagonisti sono doppiati da Mahmood (Sebastian), Yana_C e Sara Labidi (Ariel, la prima nelle canzoni e la seconda nei dialoghi) e Simona Patitucci (Ursula). Quest'ultima aveva doppiato Ariel nella versione animata del 1989. "Sono passati tre decenni, ero una bambina. In realtà all'inizio fui selezionata proprio per Ursula, poi invece mi fu affidata Ariel - racconta Simona Patitucci – Quando quest'anno mi è stato chiesto di partecipare a questo live-action, l'ho preso come un segno del destino. Un cerchio che si chiude e si apre come un otto, una cosa infinita. Per me è molto emozionante continuare a fare parte del mondo de 'La Sirenetta'".

Mahmood è da sempre un fan del cartone, come testimonia una foto da bambino che ha messo sul suo profilo per annunciare l'uscita del film. "Da piccolo avevo un contatto molto forte con l’acqua dato che mia madre è sarda. Salivo sugli scogli e cantavo le canzoni del film d'animazione - riferisce il cantante - Se da bambino mi avessero chiesto che cosa avessi voluto fare da grande, io avrei detto questo (riferendosi al mestiere di cantante, ndr)". Mahmood è alla prima esperienza di doppiaggio come Yana_C, che descrive come un'arte molto vicina alla recitazione. "Non è stato facile - ammette - Ci ho dovuto lavorare sopra tanto tempo". A questo proposito, anche l'attrice e doppiatrice Simona Patitucci, che ha iniziato a doppiare a sette anni, afferma che quando ci si approccia ad un personaggio nuovo "è sempre una sfida". Ha ringraziato il direttore del doppiaggio Massimiliano Alto per il lavoro certosino svolto. Anche per Yana_C, più abituata a cantare in inglese, è stata una sfida, "il modo di cantare è più vicino al musical rispetto a quello che io sono abituata a fare di solito - racconta - E’ stato un lavoro molto emotivo e tecnico".

La colonna sonora del film è già disponibile da venerdì 19 maggio. Le musiche delle canzoni sono composte dal pluripremiato agli Academy Awards, Alan Menken, con i testi di Howard Ashman e quelli nuovi del tre volte vincitore del Tony Award, Lin-Manuel Miranda. Diretto da Rob Marshall e sceneggiato da David Magee, il film è interpretato dalla cantante e attrice Halle Bailey nella parte di Ariel, Jonah Hauer-King in quella del principe Eric, Noma Dumezweni nel ruolo della regina Selina, Art Malik in quello di Sir Grimsby, Javier Bardem nei panni di Re Tritone; e Melissa McCarthy in quelli di Ursula. La pellicola è prodotta da Lin-Manuel Miranda, John DeLuca e da Rob Marshall, mentre Jeffrey Silver è il produttore esecutivo.