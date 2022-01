LA SOCIETÀ SPAGNOLA SEINSA BATTE IL RECORD DELLE ESPORTAZIONI IN EUROPA, AMERICA E INDIA E APRE UN NUOVO CENTRO LOGISTICO IN POLONIA

- APRE UN NUOVO MAGAZZINO LOGISTICO IN POLONIA PER GARANTIRE FORNITURE IN EUROPA IN 24-48 ORE

- È L'AZIENDA INDIPENDENTE CHE PRODUCE E DISTRIBUISCE RICAMBI PER AUTO

MADRID, 24 gennaio 2022 /PRNewswire/ -- Il settore dei ricambi per auto è in cerca di aziende in Europa che abbiano capacità produttive e distributive, siano in grado di offrire garanzie e qualità assolute, ma soprattutto non dipendano dal mercato cinese. SEINSA Corporation, con sede a Navarra, nel nord della Spagna, e stabilimenti di produzione in Spagna e India, controlla l'intero ciclo di fabbricazione dei prodotti, dalle materie prime alla distribuzione, e ha moltiplicato le sue esportazioni in America e in Europa. Al fine di garantire l'agilità della supply chain e offrire il servizio più rapido possibile, l'azienda aprirà in Polonia il più grande centro di fornitura e stoccaggio del settore dei ricambi per auto.

Il gruppo spagnolo SEINSA Corporation inaugurerà nel 2022 un nuovissimo magazzino con sede in Polonia per la distribuzione di prodotti nell'Europa centrale. Questo nuovo centro di stoccaggio aggiunge valore e crea opportunità commerciali per i due stabilimenti di produzione dell'azienda situati a Navarra (Spagna) e a Chennai (India): "È una rivoluzione totale per la fornitura di ricambi per auto", spiega Mikel Azcárate, uno dei soci della società spagnola fondata cinquant'anni fa a Navarra.

L'industria spagnola occupa il quarto posto nella classifica europea dei produttori di ricambi per auto, e SEINSA Corporation è già un punto di riferimento mondiale grazie ai suoi stabilimenti di produzione efficienti e completamente automatizzati. La società esporta il 98% dei suoi prodotti a 85 marchi in 85 Paesi. Il settore chiede attualmente "un prodotto innovativo, realizzato a livello locale, che raggiunga il cliente nel più breve tempo possibile, ma che mantenga gli standard di qualità", spiega Mikel Azcárate.

L'apertura di questo nuovo centro logistico in Polonia comporta un vantaggio competitivo e consente a SEINSA di diventare il fornitore più veloce grazie alla riduzione dei tempi di intervento: da una media di 7 giorni di attesa alla consegna di prodotti entro 24-48 ore. Abbreviare i tempi di consegna significa aumentare il volume di attività e le vendite, ma significa anche che i clienti migliorano la loro redditività, quindi "un vantaggio per tutti".

Nonostante le previsioni del settore, SEINSA è riuscita a triplicare le esportazioni verso Stati Uniti e Messico, chiudendo il 2021 con un fatturato di oltre 32 milioni di euro e con l'obiettivo di raggiungere i 40 milioni nel 2022.