La soluzione francese per un mining più sostenibile

Arriva dalla Francia una delle applicazioni della tecnologia cripto più innovative degli ultimi mesi. Protagonista è Tresorio, start-up specializzata in infrastrutture sostenibili. L’azienda ha infatti annunciato di aver siglato un accordo con White Label, operatore del settore fintech, per la realizzazione di MinIT, un piccolo radiatore in grado di produrre una quantità di energia pari a 5kW. Il dispositivo sarà alimentato dalle ventole dei computer impegnati nel mining di Bitcoin, riducendo il consumo di energia elettrica del 33%.