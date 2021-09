La Sonic Identity delle banche

L'identità sonora per garantire coerenza e riconoscibilità in tutte le forme di contatto audio con il consumatore. Il caso indiano di Yes Bank.

Il settore bancario costruisce le sue relazioni sulla fiducia, sulla certezza del rapporto e la sicurezza nella custodia dei nostri risparmi. E la fiducia è un parametro sul quale le banche, soprattutto quelle online che puntano a un mercato giovane e fluido, stanno investendo molto in termini di comunicazione e marketing. Tra le tendenze emergenti c'è sicuramente il sonic branding, ovvero una sorta di identità non visuale ma connessa alle esperienze sonore, in un panorama di tecnologie vocali e interazioni screenless con la banca stessa. Il recente lancio dell'identità sonora di Yes Bank, un marchio piuttosto recente nell'affollato mercato indiano sei servizi bancari, viene raccontato dal responsabile marketing della banca Jasneet Bachal in un'intervista a The Drum.

Lanciata nel 2004, Yes Bank ha risposto alla crescente necessità di costruire una maggiore connessione e stabilire un rapporto di responsabilità, cura e fiducia, puntando al rafforzamento della connessione del marchio con i consumatori con l'aggiunta di una presenza sonora. Lanciando, prima di tutto, il suo logo musicale (o mogo), creato come una firma sonora in grado di generare una connessione immediata con i clienti in tutte le aree geografiche. ll suono è stato integrato su tutti i punti di contatto, digitali e fisici della banca: radio, canali di streaming digitale e social media. Sono stati coinvolti anche influencer sui social media per portare in evidenza tutti gli aspetti della nuova comunicazione sonora. La speranza, secondo Bachal, è che la semplicità e la raffinatezza del mogo di Yes Bank si distinguano e possano aiutare a instaurare un rapporto più profondo e diretto con il consumatore.

I marchi sensoriali diventano sempre più richiesti per creare un'impronta distintiva nella mente dei consumatori e tra questi il marchio audio si propone come centrale di pari passo alla penetrazione delle transazioni digitali per costruire un coinvolgimento più profondo, anche nelle relazioni e nelle operazioni di banca. Spiegando il compito del marchio sonoro di Yes Bank, Bachal afferma: “Il marchio sonoro è un tentativo di soddisfare le esigenze dei consumatori in evoluzione in un mondo che cambia, umanizzare il marchio e approfondire la connessione dei consumatori, trasmettendo al contempo i valori del marchio, inclusa la responsabilità”. Questo tipo di esperienza punta a “infondere in tutti i punti di contatto e nella comunicazione aziendale una stessa architettura sonora accattivante, che fungerà da DNA sonoro del marchio negli ambienti retail e social" .