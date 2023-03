La Spagna islamica in mostra a Torino

Inaugura oggi a Torino, ospite del MAO, Museo di Arte Orientale, “Lustro e lusso dalla Spagna islamica. Frontiere liquide e mondi in connessione”, la mostra dedicata all’arte islamica in Spagna. Al centro dell’esposizione, una selezione di opere risalenti al periodo compreso tra il X e il XVI secolo, ottenute dal Museo grazie agli accordi conclusi con alcune delle più importanti collezioni artistiche pubbliche e private, come l’Instituto Valencia de Don Juan di Madrid e la fondazione Bruschettini di Genova.