La Spielwarenmesse premia sei nuovi prodotti innovativi con il ToyAward

NORIMBERGA, Germania, 1 febbraio 2023 /PRNewswire/ -- Per sei espositori si tratta di un inizio particolarmente positivo della 72a Spielwarenmesse. Un giorno prima dell'inizio ufficiale della fiera, in occasione della PressPreview, è stato consegnato loro l'ambito ToyAward per nuovi eccezionali prodotti. Nella categoria Baby & Infant, l'EverEarth 7 nel 1 Space Activity Cube di EverEarth Europe si è aggiudicato il primo posto. Il primo posto nella categoria PreSchool è andato alla Yummy Bear Scale di Topbright. Clementoni ha vinto nel segmento SchoolKids con il set di esperimenti History of Life on Earth. Nella categoria Teenager & Adults, ha vinto la gara il robot Miika A.I. di Franckh-Kosmos. HoloToyz è stata premiata per i suoi Paw Patrol AR Tattoos & Stickers nel segmento Startup, mentre BAVVIC ha vinto nel segmento Substainability con i suoi Creative Building Blocks.

Come importante marchio di qualità, il ToyAward gode di una reputazione mondiale. Le innovazioni premiate sono state selezionate da una giuria internazionale di 13 membri. Hanno ottenuto punti nelle categorie comprensibilità del prodotto, divertimento nel gioco, originalità, sicurezza, potenziale di successo nel commercio e lavorazione & qualità. "I prodotti premiati forniscono, quindi, un importante orientamento per il settore nella scelta della gamma di prodotti", sottolinea Christian Ulrich, portavoce del Consiglio di Amministrazione della Spielwarenmesse eG. Tutti i vincitori e i candidati si trovano in una speciale area ToyAward nel padiglione 3A. I vincitori in sintesi:

Categoria Baby & Infant (0-3 anni)EverEarth 7 in 1 Space Activity Cube, EverEarth Europe7 in 1 Space Activity Cube di EverEarth promette ore di divertimento per neonati e bebè. Giochi di rotazione e di incastro ed una stazione spaziale con pianeti, veicoli e una figura aliena offrono molto da scoprire sul variegato cubo. Vengono allenate la motricità fine, la concentrazione e la capacità di pensiero. "Con il suo design, il cubo è una vera e propria attrazione che non ha bisogno di tecnologia, ma è comunque intelligente", sottolineano i membri della giuria.

Categoria PreSchool (3-6 anni)Yummy Bear Scale, TopbrightCon la Yummy Bear Scale di Topbright, i bambini in età prescolare imparano i primi numeri e i concetti fisici di peso ed equilibrio. Se mettono un certo numero di cupcake colorati in un piatto della bilancia, la somma corrispondente dei numeri bilancia il peso. Inoltre, semplici problemi aritmetici possono essere risolti bilanciando i numeri. "Il giocattolo di alto valore pedagogico convince grazie all'apprendimento intuitivo e alla riprogettazione a misura di bambino di un principio ben noto", è stato il verdetto della giuria.

Categoria SchoolKids (6-10 anni)History of Life on Earth, ClementoniMilioni di anni di storia dell'umanità vengono svelati ai giovani scienziati con il set di esperimenti History of Life on Earth di Clementoni. I loro esperimenti sono integrati da contenuti digitali tramite un'applicazione per smartphone e le informazioni sono illustrate in modo vivace da elementi VR. Vengono insegnate discipline come la geologia, la paleontologia, l'astronomia e la botanica. "L'abbondanza di esperimenti e la natura divertente del set sono particolarmente degni di nota", lodano i giurati.

Categoria Teenager & Adults (dai 10 anni)Miika K.I., Franckh-KosmosFranckh-Kosmos pone una pietra miliare con Miika K.I. I giovani sviluppatori di hobby possono addestrare il robot, che è in grado di apprendere, al linguaggio, ai suoni e ai gesti. Miika K.I. impara, tramite un'app, a eseguire semplici comandi. Un manuale dettagliato fornisce anche nozioni di base sull'intelligenza artificiale. La sintesi della giuria: "L'approccio globale, l'integrazione in un fumetto e la possibilità di definire i propri gesti meritano un grande riconoscimento".

Categoria startupPaw Patrol AR Tattoos & Stickers, HoloToyzI Paw Patrol Augmented Reality Tattoos & Stickers di HoloToyz trasformano i sogni in realtà. Scannerizzati con l'aiuto di un'app, i simpatici cani poliziotto Chase, Zuma & Co prendono vita come animazioni 3D. Come adesivi nella stanza o come tatuaggi sulla pelle: in un attimo, le vivaci figure danzano nella stanza dei bambini. "Eccezionalmente innovativo" è stato il parere della giuria di esperti, che ha anche sottolineato positivamente la prudente introduzione di nuove tecnologie e la facilità d'uso dell'app.

Categoria sostenibilitàCreative Building Blocks, BAVVICI Creative Building Blocks di BAVVIC possono essere assemblati in innumerevoli costruzioni con l'aiuto di maneggevoli connessioni in silicone. Come giocattolo per l'apprendimento STEM con un approccio integrativo, i blocchi di legno stimolano l'interesse per i collegamenti tecnici e sono particolarmente adatti anche per bambini con disturbi sensoriali dell'integrazione. Il legno per i blocchi proviene da scarti della produzione di infissi e mobili. "I blocchi per costruzione sono caratterizzati da una piacevole percezione tattile", giudicano i membri della giuria.

