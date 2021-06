La Stripe Identity al centro dei pagamenti

Stripe Identity, così si chiama il nuovo prodotto, funziona attraverso la computer vision unita al machine learning per riconoscere un documento di identità e associarlo alla persona che vuole accedere o registrarsi a un sito. Il processo di identificazione nella versione base avviene così: l’utente fotografa un proprio documento di identità e lo carica sul sistema insieme a un selfie scattato sul momento. L’intelligenza artificiale dietro al software collega i due file ed effettua le sue verifiche. A seconda delle richieste dei clienti, poi, possono essere inclusi anche altri dati per controlli più stringenti. Le informazioni raccolte sono criptate e gestite direttamente da Stripe, mai da terze parti, e l’intero processo richiede non più di 15 secondi per l’autorizzazione. C’è poi l’opzione soft (senza codice di autorizzazione) e quella invece che richiede la generazione di una password di verifica.

Questo permette dunque a tutti i siti di integrare un sistema di verifica dell’identità degli utenti sicuro, veloce, senza bisogno di software proprietari, e per di più interamente anonimo, dato che il sito che usa Stripe Identity non viene a conoscenza dei dati personali dell’utente (né deve preoccuparsi della compliance per la privacy sul trattamento e la conservazione dei dati), ma sa solo se la transazione viene o meno autorizzata. Il servizio è disponibile in beta da oggi in 30 Paesi, ha annunciato Stripe, ma è stato già testato con alcuni partner come Discord, Peerspace e Shippo, il che fa intuire impieghi al di fuori delle operazioni di pagamento.

Potrebbe un assaggio di quello che Stripe ha intenzione di rivelare più avanti questa settimana nel corso della sua conferenza per gli sviluppatori. Anche se i pagamenti restano il cuore di Stripe, infatti, l’ingresso nel mondo della verifica dell’identità porta la società a esplorare nuovi rami di applicazione. Ad esempio nei social media, prevenendo il furto di account, individuando bot, bloccando troll, o, ancora più importante, fornendo uno strumento di verifica certa dell’età dell’utente, senza collegamento con i pagamenti. Proprio per questo la società ha annunciato che non serve essere utenti registrati con un account Stripe per poter usare Stripe Identity.

Un tool interno dunque che diventa prodotto a sé, sulla scia della recente acquisizione di Tax Jar che ha portato al lancio solo la scorsa settimana di Stripe Tax, che fornisce agli esercenti uno strumento integrato per il calcolo delle tasse sulle transazioni. Sempre nelle ultime settimane Stripe ha continuato il suo processo di diversificazione con nuovi acquisti nel settore del carbon removal (gestito dalla divisione Stripe Climate) e la fusione con Bouncer, per implementarne i tool di controllo e autenticazione in funzione anti frode all’interno di Stripe Radar, lo strumento Stripe che individua e sottopone a controlli le transazioni a rischio.