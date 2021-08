La sua foto divenne ritratto disperazione ristoratori, Camilla: "Green pass? Qui entra chiunque'

"Io farò entrare chiunque, sia con che senza green pass. D'altronde non siamo certo noi ristoratori a dover fare discriminazioni". Camilla, proprietaria del Bistrot della Pasticciona, a Ostia, commenta così all'Adnkronos l'obbligo in vigore da oggi per i ristoratori di permettere l'ingresso nel proprio locale esclusivamente a chi è munito di passaporto sanitario.

La sua foto accovacciata nella cucina del suo locale aperto da poco e costretto a chiudere in pieno lockdown divenne il ritratto della disperazione di tutti i ristoratori d'Italia, come lei piegati dalla pandemia. "Noi lavoriamo solo all'esterno per il momento e chi deve andare al bagno entra comunque, naturalmente con la mascherina e le dovute accortezze anche per rispetto di tutti".

(di Silvia Mancinelli)