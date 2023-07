La supercar più veloce al mondo? La Bugatti Bolide

Oltre 500 km/h di velocità massima, la Bugatti Bolide è una hypercar realizzata per correre solo in pista.

Bugatti Bolide è una supercar realizzata unicamente per correre in pista.

Pensata e concepita per le altissime prestazioni, la Bugatti Bolide ha solo pochi tratti in comune con le altre auto della Casa se non, nel frontale, con l’iconica calandra a ferro di cavallo.

La sua linea fa subito pensare al mondo delle corse, a cominciare dal parabrezza, corto ed inclinato, fino alla grande presa d’aria sul tetto per convogliare una maggiore quantità di aria al motore, soprattutto nella guida al limite.

Sia all’anteriore che al posteriore sono presenti vistose appendici aerodinamiche, lo spoiler frontale è in grado di generare un carico aerodinamico di 800 kg, al retro l’enorme alettone contribuisce a rendere la supercar francese, stabile alle alte velocità (1.800 kg di carico).

Bugatti Bolide: dimensioni e prestazioni

Immancabili i quattro terminali di scarico tondi e racchiusi in un quadrato, le portiere si aprono verso l’alto e per far trovare la migliore posizione di guida al conducente i pedali scorrono di 15 cm in senso longitudinale.

La Bugatti Bolide è lunga 4,76 metri, larga 1,99 metri ed alta 0,995 metri, ha un peso di 1.240 kg grazie alla sua carrozzeria in fibra di carbonio e ha un rapporto peso/potenza di 0,67 kg/CV.

La produzione è limitata a soli 40 esemplari, peraltro già tutti venduti ad un prezzo di 4 milioni più Iva con la consegna dei primi esemplari prevista per il prossimo anno.

La Bugatti Bolide è la vettura più estrema prodotta dalla Casa francese: "rappresenta un livello completamente nuovo di innovazione ingegneristica, aerodinamica e tecnologica" .

La hypercar racing è equipaggiata con un motore W16 quadriturbo, capace di erogare 1.850 CV per 1.850 Nm di coppia massima, le sue prestazioni vanno oltre l’immaginazione, la Bolide supera i 500 km/h in velocità massima, per uno 0 - 100 km/h in soli 2.17 secondi, uno 0 - 200 km/h in 4.36 secondi e uno 0 - 300 km/h in 7,37 secondi.