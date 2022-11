La svolta della riparazione diretta assicurativa in Italia

MILANO e TORINO, Italia , 22 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Polygon Group attraverso la filiale italiana Polygon Recotech, e All Consulting Service, l'impresa di All Consulting Group che svolge la Riparazione Diretta in Italia per conto delle Compagnie di Assicurazioni, hanno siglato l'accordo con il quale Polygon rileva il 100% della stessa All Consulting Service.

Con quest'ulteriore acquisizione Polygon, leader europeo del risanamento, prosegue con il piano strategico di crescita ed affermazione in Italia.

La multinazionale dà infatti seguito all'acquisizione del 2020 della nota impresa fiorentina Recotech con All Consulting Service, riconosciuta strategica per la diversificazione del business: ciò permetterà a Polygon Italia di estendere il proprio servizio di ripristino/risanamento a tutti i sinistri da zero ad infinito, come già avviene in Germania, ove il Gruppo può vantare un fatturato annuo organizzato per gli Assicuratori per analoga attività di oltre mezzo miliardo di euro.

All Consulting Service, costituita nel 2017 e cresciuta in modo rilevante negli ultimi anni, trova un partner industriale solido, affidabile e con vocazione internazionale, in modo da garantire alla società ancora maggiore efficienza, tempestività di intervento e presenza capillare sul territorio.

Polygon ha giudicato All Consulting Service una eccellenza nazionale, con un brand forte ed apprezzato in tutti i comparti in cui il gruppo opera, e l'acquisizione permetterà così a Polygon di integrare le specializzazioni delle due realtà, per una offerta di riparazione diretta efficiente ed estendibile in brevissimo tempo all'intero territorio nazionale.

Ne consegue che All Consulting Service, diventando Polygon, si separa da All Consulting Group: All Consulting Engineering ed All Consulting Technology proseguiranno in autonomia con il loro core business dell'attività peritale. In Polygon All Consulting Service continuerà ad operare il personale a suo tempo dedicato e nel ruolo di amministratore delegato viene nominato Roberto Priotti, cofondatore della medesima All Consulting Service. La società partirà dalle zone in cui operava la "precedente" All Consulting Service con però nuovi e più grandi uffici, un magazzino per le attrezzature e per il ricovero dei mezzi ecc., essendo nel DNA di Polygon la gestione diretta delle risorse umane, per poi estendersi all'intero territorio nazionale.

Il Gruppo All Consulting, che nel nuovo business plan si è posta sfidanti obiettivi di risultato, con ulteriore penetrazione in Italia e presenza diretta oltralpe (ora Francia, poi Germania, Austria e Spagna), potrà contare su un'importante sinergia professionale con una qualificata realtà multinazionale.

Nella foto il momento della firma tra l'AD Polygon Italia Sergio Signorini e Massimo Ferro, All Consulting Group.

