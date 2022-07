La Taishan International Press and Publishing Cooperation Conference 2022 si svolge a Tai'an, provincia di Shandong

TAI'AN, Cina, 25 luglio 2022 /PRNewswire/ -- Il 20 luglio, si è svolta la Taishan International Press and Publishing Cooperation Conference 2022 in concomitanza con le conferenze stampa per l'inaugurazione del Taishan National Book Copyright Exchange e il lancio del grande album grafico Tianxia Taishan a Tai'an, provincia di Shandong. Hanno partecipato oltre 200 rappresentanti del settore della stampa e dell'editoria, compresi ospiti invitati (che hanno partecipato online in qualità di relatori) da Libano, Russia, Stati Uniti e diversi altri paesi e regioni. Uno dei relatori principali è stato il Presidente della Fiera del libro di Francoforte Juergen Boos, nonché i dirigenti di alto livello di rinomate case editrici cinesi.

La Taishan International Press and Publishing Cooperation Conference, una fiera culturale internazionale tenutasi nella Taishan Press and Publishing Town, offre una piattaforma per le discussioni tra i dirigenti di alto livello di editori cinesi e internazionali, nonché tra i principali editori del Metaverso che toccano diversi argomenti e tendenze all'avanguardia, con particolare attenzione agli scambi e alle collaborazioni internazionali tra le case editrici nel campo della protezione dei diritti d'autore.

La Taishan Press and Publishing Town, in cui si è tenuta la Conferenza, è l'unica città cinese costruita esclusivamente per servire un'intera catena settoriale e include un distretto industriale per stampa ed editoria, e un centro di trading per il copyright dei libri. La città ha firmato accordi per 34 progetti, 14 dei quali sono in fase di sviluppo. Sfruttando i vantaggi della città, Tai'an sta creando il processo di costruzione di un grande distretto del settore editoriale e della stampa del valore di circa 100 miliardi di yuan. Inoltre, la cerimonia di inaugurazione del Taishan National Book Copyright Exchange, l'unico centro di trading del copyright di libri In Cina, si è tenuta contemporaneamente alla conferenza.

Con partecipanti di oltre 20 paesi e regioni in tutto il mondo, la Taishan International Press and Publishing Cooperation Conference, nella sua quinta edizione di quest'anno, è stata riconosciuta dalla Publisher Association of China come l'evento più grande, di più alto livello e più influente nel settore della stampa e dell'editoria cinese.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1864579/image.jpg