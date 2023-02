La Tecnologia VR di Canon per la Diagnostica Hi-Tech

Fondazione SIRM si affida alla tecnologia Canon, come il Sistema EOS VR e la piattaforma ecografica Aplio i-seriesPrism Edition, per dare vita a una nuova didattica basata sulla realtà virtuale.

Milano, 17 febbraio 2023 -Il Sistema EOS VR di Canon rappresenta un ulteriore progresso tecnologico, hardware e software, che nasce dalla consolidata capacità dell’azienda di sviluppare continuamente soluzioni di imaging sempre all’avanguardia sia in ambito fotografico sia in quello della diagnostica per immagini. Con l’iniziativa messa a punto in collaborazione con Canon Medical System e con Fondazione SIRM (Associazione Italiana di Radiologia Medica), la tecnologia VR e le soluzioni Canon permettono di offrire un metodo innovativo per favorire l’apprendimento in campo medico grazie all’utilizzo di funzioni di realtà virtuale.

“In campo medicale rappresenta una nuova sperimentazione didattica in grado di affascinare i più giovani che hanno notevole dimestichezza con le tecnologie più moderne e dunque, attraverso una formazione più coinvolgente, possono beneficiare di un percorso più rapido di apprendimento delle tecniche professionali nei rispettivi ambiti di specializzazione”,

ha commentato Prof. Roberto Grassi, presidente della Fondazione SIRM.

Per Fondazione SIRM costituisce un potente strumento che, grazie alle nuove tecnologie VR, rende più appetibile l’accesso a informazioni di difficile comprensione. Per esempio, le indagini come la TAC creano immagini generalmente sul piano assiale; l’ecografia, proprio perché dipende dall’operatore che dirige la sonda, crea invece immagini in piani non più solo assiali, insoliti e infiniti. Si è pensato quindi di fare dei video immersivi in cui chi segue il corso di formazione si rende conto di come l’operatore si muove, come e quando acquisisce quel piano. In questo modo non ha solo l’immagine del piano, ma anche di come viene ottenuta muovendo e posizionando la sonda.

Canon ha maturato una significativa esperienza nell’integrazione di tecnologia di realtà virtuale all’interno delle proprie soluzioni e già nel 2015 aveva presentato il primo visore, proseguendo poi l’evoluzione che ha portato al lancio, nel 2021, del Sistema EOS VR, basato su un sistema ottico primo al mondo con l’obiettivo RF 5.2mm F2.8 L Dual Fisheye - che insieme alle nuove fotocamere mirrorless EOS R5 ed EOS R5C con sensore 8K - consente di realizzare contenuti VR a 180°.

“Si tratta di una tecnologia immersiva in grado di creare esperienze uniche e coinvolgenti che possono avere tantissime modalità di impiego come il caso dell’applicazione nata dalla collaborazione tra Canon Medical e Fondazione SIRM che è centro di eccellenza italiana in ambito radiodiagnostico e interventistico”, ha sottolineato Simone Cavalcoli, Pro Sector & Industries Business Development Manager di Canon Italia.

La didattica e le modalità di apprendimento si evolvono rapidamente in un mondo sempre più connesso e digitale.Per questo, Canon Medical ha deciso di mettere insieme due tecnologie d’eccellenza: la piattaforma ecografica Aplio i-seriesPrism Edition e la soluzione esclusiva di Canon, Sistema EOS VR, in grado di offrire un’esperienza di realtà aumentata senza precedenti.

“Il progetto sviluppato con Fondazione SIRM, è la testimonianza della “Meaningful Innovation”con cui Canon Medical Systems intende rafforzare la volontà di rappresentare un riferimento concreto nel mondo delle Soluzioni di Imaging Diagnostico e Interventistico Medicale. Canon Medical crede fortemente nella diffusione della conoscenza e nella formazione, e in linea con la nostra filosofia Made For Life, rinnoviamo il nostro impegno attivo nel contribuire al bene comune con profondo interesse e spirito innovativo”, afferma Alex Dell’Era, responsabile Marketing di Canon Medical Systems.

Un’importante collaborazione, presentata al pubblico grazie al supporto di Microchaos e del filmaker e documentarista Stefano Conca Bonizzoni,che spinge la tecnologia VR oltre i confini ludici e dell’intrattenimento, aprendosi al mondo scientifico che sempre più persegue la strada dell’innovazione digitale.

“Grazie all’evoluzione tecnologica, e quindi all’introduzione della Realtà Virtuale, crediamo che la nostra potenzialità in campo clinico e didattico sia sempre più in ascesa” conclude il Prof. Vito Cantisani, Presidente sezione ecografia SIRM and Past-President SIUMB.

Chi è Canon

Sin dalla sua fondazione, avvenuta nel 1937, è spinta dalla volontà di portare innovazione nel mondo dell’imaging, trasformando il modo in cui lavoriamo, impariamo e usiamo le immagini. In un universo iperconnesso ispiriamo le persone in un mondo in costante evoluzione. Canon sviluppa, produce e commercializza un vasto portafoglio di prodotti per gli appassionati e per i professionisti: dalle fotocamere alle videocamere per il settore cinematografico, dalle stampanti commerciali, multifunzione, di produzione fino a un’ampia gamma di soluzioni e servizi per le aziende e per l’healthcare.

Canon opera secondo la filosofia Kyosei “Vivere e lavorare insieme per il bene comune”, contribuendo alla diffusione e implementazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, per creare un presente e un futuro più sostenibili attraverso la gestione del proprio impatto ambientale e aiutando, con i suoi prodotti, soluzioni e servizi, le aziende clienti a fare lo stesso.

Da oltre 30 anni Canon opera per il riutilizzo delle materie prime, dal 2008 ad oggi ha reimpiegato 30.690 tonnellate di prodotti, o parti di essi, e ha prelevato 37.917 tonnellate di plastica dai prodotti usati, da riciclare. Inoltre, è sempre più alta l’attenzione sull’utilizzo di materiali riciclati per la creazione degli imballaggi, la riduzione di anidride carbonica nel trasporto dei prodotti e la diminuzione del consumo energetico.

Ogni anno Canon impiega circa l’8% proprio fatturato globale in Ricerca e sviluppo. Nel 2021 si è confermata al terzo posto nella classifica dei brevetti statunitensi ed è prima tra le aziende giapponesi, attestandosi tra le prime cinque aziende per 36 anni consecutivi , nel 2023 ha ottenuto per il quinto anno consecutivo la certificazione Top Employers Italia e Top Employers Europe.

Canon è presente in Italia dal 1957 con sedi a Milano e Roma.

