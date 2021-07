Allarme per la tigre dell'Amur, meglio conosciuta come tigre siberiana, di cui sono rimasti in vita appena 500 esemplari. È la più grande delle nove sottospecie di tigre - di cui 3 già dichiarate estinte - e sopravvive con 500 - 550 esemplari nell’Estremo Oriente Russo, ai confini che toccano la Mongolia, la Cina, la Corea e il Mar del Giappone.