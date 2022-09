La Torre Eiffel al buio prima di mezzanotte, anche la Dama di Ferro fa economia

Torre Eiffel al buio a partire dalle 23.45 e non più all'una di notte. E' stato attivato ieri sera il piano di risparmio energetico annunciato dalla sindaca di Parigi, Anne Hidalgo, che prevede di spegnere le luci della 'dama di ferro' con poco più di un'ora di anticipo rispetto a quanto fatto finora, in coincidenza con l'uscita degli ultimi visitatori.

Inoltre, per risparmiare, niente più scintillio di mezzanotte e dell'una del mattino: i 40 chilometri di ghirlande e le 20mila lampadine che fanno brillare ogni ora la torre in tutti i suoi 330 metri di altezza si attivano ormai alle 23 per l'ultima volta.

Il monumento simbolo di Parigi non è l'unico toccato dal provvedimento di sobrietà energetica: alle 22 si spengono infatti le luci dei musei comunali e dei municipi distrettuali, mentre la piramide del Louvre ha cessato di essere illuminata già da qualche giorno alle ore 23. E altri potrebbero seguire nelle prossime settimane.