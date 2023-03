Il progetto itinerante volto al contrasto della violenza sulle donne e più in generale della violenza di genere intitolato ‘Innamòrati di Te’, giunto alla sua tredicesima edizione, è arrivato a Mortara, in provincia di Pavia, per il primo appuntamento dell’anno. E’ stato un incontro che ha offerto interessanti spunti di confronto tra istituzioni e aziende.