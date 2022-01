La visibilità dei dati lungo la catena del valore è la sfida più grande per una maggiore redditività e per la crescita dei ricavi nel settore Retail

Quasi il 50% dei TOP 100 Retailer NRF 2021 Utilizza Workday per Massimizzare le Proprie Operazioni Retail

MILAN, Italy, Jan. 25, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Workday Inc. (NASDAQ: WDAY), società leader delle applicazioni aziendali cloud per la gestione finanziaria e delle risorse umane, oggi ha annunciato una continua spinta nel settore retail che vede quasi il 50% dei Top 100 Retailer NRF 2021 scegliere Workday. Organizzazioni retail globali di tutte le dimensioni, tra cui Giant Tiger Stores Ltd., Harrods, Jo-Ann Stores, Inc., Life Time, Inc., McCoy's Building Supply, PUMA, Saks e altre ancora, stanno facendo leva su Workday per gestire e ottimizzare le proprie operazioni retail, contribuendo ad accelerare i propri sforzi in ambito della trasformazione digitale.

Le organizzazioni retail stanno affrontando sfide significative, dalla carenza di talenti tra i lavoratori in prima linea, alle interruzioni della catena di approvvigionamento, alla domanda fluttuante dei consumatori e al passaggio accelerato all'e-commerce, tutti eventi che stanno avendo un grande impatto sul modo in cui i retailer pianificano e si preparano per il futuro. Per stare al passo con l'evoluzione delle condizioni del mercato, garantendo al contempo l'agilità aziendale e organizzativa, i retailer stanno adottando sempre più Workday per attrarre e trattenere i talenti, migliorare i processi di pianificazione ed espandere le opportunità di guadagno.

La Spina Dorsale Digitale per le Organizzazioni Retail

La disconnessione tra il back office e il front office rende difficile per i rivenditori ottenere una visione completa delle proprie operazioni complessive, il che può portare a priorità disallineate, collaborazione limitata e silos operativi che hanno un impatto negativo sull'esperienza dei dipendenti e dei clienti. Workday colma il divario tra le operazioni di front office e back office fornendo ai leader finanziari, delle risorse umane e operativi una visione unificata e approfondimenti sulle linee di business che generano entrate e interagiscono con i clienti.

Workday incontra i rivenditori nel punto in cui si trovano nel loro percorso di trasformazione digitale offrendo una piattaforma cloud flessibile che consente loro di adattarsi e crescere facilmente in base alle proprie esigenze aziendali in evoluzione.

Con Workday, le organizzazioni retail possono:

Commenti alla Notizia

"Gli eventi degli ultimi due anni hanno plasmato un futuro molto diverso per i retailer, in cui devono adattarsi rapidamente alle esigenze in continua evoluzione di consumatori, dipendenti e business", ha affermato Indy Bains, vicepresidente, industry solution marketing, Workday. "Workday incontra in modo unico i rivenditori nel punto in cui si trovano nel loro percorso di trasformazione digitale con una soluzione che aiuta a unificare i dati nei loro ecosistemi, aiutando a colmare il divario tra il front e il back office in modo che i rivenditori abbiano le informazioni di cui hanno bisogno per rispondere e pianificare le richieste future".

"Volevamo assumere la responsabilità delle nostre operazioni complessive e delle esperienze che stiamo offrendo sia ai nostri clienti che ai nostri oltre 1.500 dipendenti", ha affermato Mike Hite, Chief Information Officer, Saks. "Abbiamo scelto Workday perché ci darà visibilità sui nostri dati finanziari, quelli delle persone e delle operazioni - e le informazioni necessarie per prendere decisioni data-driven - consentendoci al contempo di rimanere agili e adattarci alla natura mutevole della nostra attività".

"Con Workday, siamo in grado di supportare i membri del nostro team in prima linea consentendo loro di gestire i propri programmi direttamente dal dispositivo mobile e fare in modo che possano davvero fruire della propria esperienza di lavoro", ha affermato Ray Gabriel, vicepresidente dei servizi informativi, McCoy's Building Supply. “Allo stesso tempo, Workday Scheduling e Labor Optimization sono uno sportello unico per i nostri manager, che consente loro di visualizzare e gestire il monitoraggio del tempo, la pianificazione, il libro paga e le assenze in un unico posto. Più tempo possiamo dedicare ai nostri dirigenti significa più tempo con i nostri clienti, e questa è una priorità per McCoy's Building Supply".

"Avere una struttura finanziaria agile e una spina dorsale delle risorse umane è la base per il successo nella trasformazione digitale", ha affermato Leslie Hand, vicepresidente del gruppo, IDC Retail and Financial Insights. "Secondo il Retail Survey 2021 di IDC, i rivenditori riferiscono che la visibilità dei dati lungo la catena del valore è la sfida più grande per guidare le esperienze dei dipendenti che si traducono in una maggiore redditività aziendale e crescita dei ricavi. Questo è uno dei motivi per cui stiamo vedendo che i rivenditori adottano sempre più software che trasformano l'esperienza della forza lavoro e migliorano radicalmente agilità e prestazioni operative".

Per maggiori informazioni:

A proposito di Workday

Workday è fornitore leader di applicazioni cloud aziendali per la gestione finanziaria e delle risorse umane, che aiuta i clienti ad adattarsi e prosperare in un mondo che cambia. Le applicazioni Workday per la gestione finanziaria, le risorse umane, la pianificazione, la gestione delle spese e l'analisi sono state adottate da migliaia di aziende in tutto il mondo e in tutti i settori, dalle medie imprese a oltre il 50% delle aziende Fortune 500. Per ulteriori informazioni su Workday, visita workday.com.

© 2022. Workday, Inc. Tutti i diritti riservati. Workday e il logo Workday sono marchi registrati di Workday, Inc. Tutti gli altri nomi di marchio e di prodotto sono marchi di fabbrica o marchi registrati dei rispettivi possessori.

Dichiarazioni Previsionali

Il presente comunicato stampa contiene dichiarazioni di carattere previsionale comprese dichiarazioni sulle performance e i vantaggi previsti dei prodotti Workday. I termini "ritenere", "potere”, “volere”, “stimare”, “continuare”, "prevedere", “intendere”, “aspettarsi”, “cercare”, "pianificare", “progettare” e simili espressioni si riferiscono a dichiarazioni di carattere previsionale. Tali dichiarazioni previsionali sono soggette a rischi, incertezze e ipotesi. Se tali rischi si concretizzano o se le ipotesi risultano inesatte, i risultati effettivi potrebbero differire sostanzialmente dai risultati previsti in tali dichiarazioni previsionali. Sono inclusi, tra gli altri, i rischi descritti nei documenti societari depositati presso la Securities and Exchange Commission (SEC), compresi il Form 10-Q per l’esercizio al 31 ottobre 2021 e le relazioni future che potremo depositare presso la SEC di volta in volta, che potrebbero determinare una differenza tra i risultati effettivi e le previsioni. Workday non si assume alcun obbligo né intende aggiornare tali dichiarazioni di carattere previsionale successivamente alla data del presente comunicato stampa.

Eventuali servizi, funzionalità o caratteristiche non pubblicati e riportati nel presente documento, nel nostro sito web o su altri comunicati stampa o dichiarazioni di carattere pubblico e non ancora disponibili sono soggetti a modifiche a discrezione di Workday e potrebbero non essere rilasciati come previsto o non rilasciati affatto. I clienti che acquistano i servizi di Workday, Inc. devono assumere le decisioni di acquisto in base ai servizi, alle caratteristiche e alle funzioni attualmente disponibili.

Contatti per la stampa:

Malika BrahitiWorkday EMEA+33 (6) 80 14 14 47malika.brahiti@workday.com

Ufficio stampa WorkdayElena Giffoni+39 347 2626681elena.giffoni@giffonipr.com