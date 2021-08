La visione del mondo e la 'princesse culture Disney'

È opinione comune che i contenuti digitali influenzino la forma mentis delle future generazioni fin dalla più tenera età. Ma non così tanto e non nel modo che immaginiamo. Per tanti anni la Disney è stata sotto accusa per la cosiddetta “princesse culture”, che propone una visione del mondo in cui le femmine sono damigelle in pericolo da salvare e i maschi prodi cavalieri. Ma ora uno studio, durato cinque anni, ha messo in luce una realtà differente. Lo studio condotto dal dipartimento di psicologia evolutiva della Brigham Young University suggerisce che l’universo Disney, anche quello più classico e normalmente sotto accusa di mostrare i rapporti in modo stereotipato, come Cenerentola, La Bella Addormentata, La Bella e la Bestia, possa avere invece un impatto positivo sulle menti dei bambini di ambo i sessi.

Lo studio della dottoressa Sarah Coyne era stato inizialmente pubblicato nel 2016 e aveva coinvolto 300 bambini e bambine di età prescolare mostrando che sul breve termine l’esposizione massiccia alle principesse avesse un impatto sulla perpetrazione degli stereotipi di genere sia nei maschi che nelle femmine. Ora però sono stati pubblicati sulla rivista scientifica Child Development risultati a lungo termine, che hanno seguito quegli stessi bambini fin nell’adolescenza. Lo studio ha mostrato come i bambini con maggior coinvolgimento nella “princesse culture” crescendo costruivano invece un’immagine positiva di se stessi e un’attitudine più progressista riguardo le donne e il loro posto nel mondo. Questo perché, ha spiegato la dottoressa Coyne, “questa storie forniscono ai bambini trame in cui le donne sono protagoniste, seguirono i loro sogni e aiutano il prossimo, spesso rifiutando un ruolo precostituito in base al loro genere”. E anche i maschi ne risentono in modo positivo : “Imparano a rifiutare certi trattino della mascolinità tossica, a esprimere le loro emozioni in modo sano” e anche a vedere le donne come coprotagoniste forti, con una loro storia e i loro desideri.

Lo studio ha messo l’accento anche sul cambiamento positivo dell’immagine delle principesse in questi anni, un lavoro minuzioso compiuto dalla Disney anche per liberarsi dalle accuse legate alla princesse culture e che evidentemente inizia a dare i suoi frutti. Un progressivo cambiamento di paradigma nel modo in cui le sue intramontabili principesse affrontano la vita, rendendole protagoniste della loro storia: Merida la ribelle che rifiuta un matrimonio combinato, Elsa e Anna che governano da sole il loro regno, Vaiana che si imbarca in un viaggio di crescita e scoperta per salvare il suo popolo anche contro il volere del padre.

Ma quanto influiscono in realtà i contenuti che i nostri figli guardano e con cui giocano nei videogames sulla loro visione del mondo? Studi decennali in materia mettono in guardia dagli eccessi: l’esposizione ripetuta a certi comportamenti rende più facile accettarli e normalizzarli, e quindi tendere a replicarli nella vita quotidiana. Ma a dare il cattivo esempio non sono tanto film e videogiochi, quanto l’ecosistema quotidiano in cui bambini e ragazzi si muovono. Quello che i bambini vivono nell’ambiente domestico e scolastico li plasma molto più di un cartone animato, e gli dà gli strumenti per affrontare i contenuti digitali con una certa dose di spirito critico. Nessun grande colpevole, dunque, e nessuna panacea. L’educazione, come sempre, comincia a casa.