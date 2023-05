La visita di Zelensky in Italia, pieno sostegno all’Ucraina

Il Quirinale, Palazzo Chigi, il Vaticano. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è stato sabato in Italia per una visita servita a ribadire da una parte il pieno sostegno italiano a Kiev e, dall'altra, la volontà ferma di arrivare ad una pace giusta, con la liberazione dell'Ucraina.

Giorgia Meloni ha garantito il supporto necessario dell'Italia a portare avanti l'alleanza occidentale.

"Il ritmo che abbiamo impresso alle relazioni tra Italia e Ucraina, testimonia l'impegno, l'importanza che attribuiamo a un rapporto che è importante, sì, per le nostre nazioni, ma importante per la comunità internazionale nel suo complesso, per la storia europea, per tutti i popoli che amano la libertà. L'Italia ha dimostrato con i fatti il suo pieno sostegno alla sovranità e all'integrità territoriale dell'Ucraina che, non smetteremo mai di ribadirlo abbastanza, è vittima di una brutale e ingiusta aggressione da parte della Federazione Russa, così l'Italia intende continuare a fare. Abbiamo ribadito al presidente Zelensky il nostro sostegno a 360 gradi verso l'Ucraina, per tutto il tempo che sarà necessario, e oltre. La nostra nazione continuerà a fornire assistenza sia a livello bilaterale che multilaterale, continueremo ad assicurare la nostra convinta adesione all'applicazione rigorosa delle sanzioni, così come assicuriamo il nostro sostegno alla pace, purché sia una pace giusta. Noi non siamo così ipocriti da chiamare pace qualsiasi cosa che possa assomigliare a un'invasione. Nessuna pace ingiusta potrà mai essere imposta all'Ucraina e qualsiasi accordo di pace dovrà essere condiviso da questo popolo, e l'Italia continuerà a contribuire a ogni sforzo che possa condurre verso questa direzione. Continueremo, in accordo con i nostri principali alleati, a fornire il sostegno necessario, anche militare, perché l'Ucraina possa arrivare, auspichiamo quanto prima, a un tavolo di negoziati in una posizione solida".

E il presidente ucraino è tornato a escludere qualsiasi soluzione non sia il ritorno alla situazione precedente all'invasione russa.

"In sette ore in Ucraina, da mezzanotte alle sette di mattino, i nostri difensori e le nostre difensore hanno abbattuto 17 droni iraniani Shahed che usano per distruggere le nostre infrastrutture. Altri droni kamikaze hanno avuto la meglio, che hanno portato anche alla morte, alle ferite, alla distruzione. Questa è l'idea della guerra della Federazione russa, sono ferite, sono distruzione. E in sole sette ore è successo tutto questo. Ma non sono solo queste sette ore, noi viviamo sempre così. Ma non sono venuto per lamentarmi, ma per ringraziare per tutto ciò che voi fate per noi, per l'assistenza, per l'aiuto. Noi abbiamo scelto la pace. La guerra è adesso sul nostro territorio, per questo voglio ringraziare il Primo Ministro per l'assistenza che voi ci offrite per salvare le vite delle persone, per ciò che facciamo

insieme per difendere le famiglie ucraine, i nostri figli, i bambini, le case dei nostri civili e le vite dei nostri militari. Forse qualcuno non ha visto cos'è, non ha capito cos'è l'aggressione russa. Forse pensano che non importa come finisca, chi vinca, ma noi parliamo della questione quando finalmente le bombe russe smettono di distruggere le comunità ucraine, quando ogni persona sarà sicura che la sua casa non sarà distrutta da un missile o una bomba".

Zelensky dopo la tappa italiana ha proseguito il suo tour in Europa, Germania, Francia e Gran Bretagna.

