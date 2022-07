L'abbigliamento femminile si veste di sostenibilità con ConscYou

Milano 12/7/2022 - Oggi si sta diffondendo sempre di più un comportamento orientato verso le tematiche ambientali, la sostenibilità e la tutela dell’ecosistema e del patrimonio naturale. Sia le singole persone, sia le aziende, dimostrano un’attenzione considerevole nei confronti dell’ambiente, avvalendosi di materiali, sistemi di produzione, packaging e perfino abitudini, il tutto finalizzato a ridurre al minimo l’impatto ambientale. Dedicata ad una donna particolarmente sensibile verso i problemi ambientali, la moda sostenibile è la soluzione ideale per uno shopping consapevole, evitando gli sprechi, riducendo il consumo di materiali e risorse e, al contempo, limitando l’inquinamento.

Nata proprio per contrastare l’abitudine al consumismo e agli acquisti esasperati, ConscYou è una piattaforma che offre la possibilità di scoprire collezioni di abbigliamento femminile prodotto sulla base di una filosofia green e sostenibile, creata da designers e aziende che hanno scelto di impegnarsi nella tutela dell’ambiente e della natura.

Senza peraltro tralasciare quelli che sono gli aspetti dell’eleganza, dell’originalità e delle tendenze più recenti, con l’intento di offrire al pubblico collezioni di abbigliamento ecosostenibile disegnate e prodotte con un’estrema precisione ad ogni più piccolo dettaglio.

Perché scegliere i capi di abbigliamento ecosostenibile

La moda sostenibile proposta sullo store online di ConscYou viene prodotta da diversi brand europei, in collaborazione con numerosi stilisti e designer, che hanno deciso di adottare la sostenibilità come filosofia di lavoro e come metodo produttivo. Tutti i capi di abbigliamento femminile, gli accessori e le collezioni di abbigliamento sportivo proposti in vendita sulla piattaforma sono il risultato di un comportamento etico e responsabile che prevede l’utilizzo di materiali naturali, organici o riciclati.

I brand che hanno scelto di lavorare nel mondo della moda sostenibile si sono impegnati ad adattare i sistemi produttivi al fine di tutelare l’ambiente e, nello stesso tempo, di rispettare sia i propri lavoratori che i fornitori di materie prime.

Ogni materiale impiegato per realizzare i capi di abbigliamento ecosostenibile è stato certificato, e il processo produttivo, dal design alla confezione e finitura, garantisce l’eliminazione di possibili sprechi. L’alta qualità dei tessuti e dei materiali ecosostenibili offre infatti la lunga durata nel tempo di ogni singolo capo: una caratteristica indispensabile per limitare lo shopping compulsivo di cui il mondo della moda ormai è vittima, promuovendo al contrario acquisti ecologici e sostenibili.

L’occasione ideale per acquistare i capi di abbigliamento femminile ecosostenibile

L’estate è ormai arrivata e sono iniziati i saldi anche per ConscYou: niente di meglio per rinnovare il proprio guardaroba acquistando i migliori capi di abbigliamento femminile ecosostenibile e per esaltare e rafforzare uno stile di vita etico e consapevole.

In occasione dei saldi estivi, la piattaforma proporrà sconti fino al 30%, con la possibilità di scoprire uno stile di abbigliamento che rappresenta un vero e proprio modo di essere, nella consapevolezza del rispetto verso l’ambiente e la natura.

Tutti i capi delle collezioni di moda sostenibile sono realizzati con materiali non testati sugli animali, evitando rigorosamente l’uso di pellicce e pelli naturali e prediligendo il più possibile i tessuti riciclati, con l’intento di eliminare il più possibile gli scarti.

I capi di abbigliamento ecosostenibile includono jeans, pantaloni, top, maglie e t-shirt, tute, abitini, gonne e abbigliamento per il tempo libero e lo sport. I produttori utilizzano esclusivamente tessuti naturali, non trattati e provenienti da coltivazioni che seguono le regole dell’agricoltura biologica ed evitano lo sfruttamento della manodopera, impegnandosi per tutelare i lavoratori e le loro famiglie. I tessuti vengono colorati con tinture a base di ingredienti naturali, che non provocano danni né all’ambiente, né alla salute degli operai che si occupano della tessitura e della tintura.

La sostenibilità, la cultura equo-solidale e la tutela dell’ambiente sono le basi su cui si fondano tutti i marchi che collaborano con ConscYou, con l’ulteriore intenzione di diffondere il più possibile questa modalità di lavoro e di comportamento.

Scopri di più su ConscYou

La piattaforma ConscYou è uno store online dedicato all’abbigliamento femminile, creato con l’intento di rendere la dimensione della moda il più possibile sostenibile. L’e-commerce propone una selezione di capi di abbigliamento ecosostenibile, interamente prodotti con materiali naturali, evitando l’uso di sostanze chimiche potenzialmente dannose e di procedimenti che potrebbero compromettere l’equilibrio ambientale e la salute delle persone.

Collaborando con aziende che hanno inoltre studiato metodi e strategie per investire con responsabilità e ridurre le spese inutili, ConscYou è in grado di offrire le proprie collezioni di moda sostenibile ad un prezzo accessibile e interessante, offrendo periodicamente ulteriori sconti e promozioni.

ConscYou intende inoltre contrastare il consumismo dovuto al continuo acquisto di abbigliamento, offrendo una valida alternativa: collezioni prodotte da aziende attente alla qualità e alle tecniche di lavorazione, che hanno deciso di orientarsi sempre di più verso la sostenibilità, sia nelle diverse fasi di progettazione e produzione, sia nella vendita. La piattaforma permette di scegliere tra i diversi brand che hanno aderito a questa iniziativa, soddisfando le esigenze di chi è alla ricerca di capi ecosostenibili raffinati e proposti ad un prezzo eccellente.

Per informazioni:

Conscyou

Tel. 351/5082582

Web: https://conscyou.com/

E-mail: hello@conscyou.com

Social: https://www.instagram.com/conscyou.official/