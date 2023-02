Labriola, 'su rete keep calm, mercato si consoliderà e a Tim spetta un ruolo'

Se finalizzerà o meno la cessione della rete, Tim lavora senza sosta a fronte di una precisa strategia con un 'mantra' che è rimasto invariato da un anno a questa parte: migliorare le operations e ridurre l'indebitamento. Parola dell'amministratore delegato del gruppo, Pietro Labriola, che sul tema NetCo rimanda al cda del 24 febbraio che valuterà la proposta non vincolante di Kkr sia nella conference call con gli analisti il giorno successivo al cda sui dati preconsuntivi 2022 e l'aggiornamento del piano strategico 2023-2025, sia incontrando i giornalisti. "Oggi possiamo finalmente presentare risultati superiori alle guidance su tutte le metriche" premette parlando di numeri che indicano come i trend operativi del quarto trimestre abbiano trainato i risultati 2022 oltre le stime.

"C'è molto interesse per l'aggiornamento" del dossier sulla rete per cui è giunta un'offerta non vincolante del fondo Kkr, ma, dice l'Ad, "oggi non faremo nessun commento e aspetteremo il 24 febbraio quando il cda si riunirà" per assumere una decisione. Tim ha ribadito ieri che rimane aperta a valutare ogni eventuale alternativa che dovesse nel frattempo concretizzarsi mentre indiscrezioni giornalistiche indicano una possibile proposta per NetCo in arrivo da parte di Cdp con Macquarie.

"Abbiamo sul tavolo l'opzione Kkr, leggo che ne dovrebbe arrivare un'altra, fino a poco tempo fa non sembrava ne arrivasse una: keep calm e andiamo avanti, non ci facciamo distrarre. Questo è un mercato che si consoliderà anche abbastanza rapidamente e noi dobbiamo poter giocare un ruolo" spiega l'amministratore delegato di Tim. Ma ci sono altre opzioni se non andasse in porto la vendita dell'infrastruttura? "Siamo stati abbastanza chiari sin dal 7 di luglio (quando in occasione del Capital market day si posero le basi per la divisione tra ServCo e NetCo n.d.r.), ci sono altre opzioni strategiche, non è che noi stiamo fermi: contiamo su tutte le attività volte ad avere gli elementi per procedere alla societarizzazione delle varie entity".

E in caso di vendita potreste mantenere una quota di minoranza? "Strategicamente e industrialmente mantenere una quota di minoranza" nella rete "non sembra essere una opzione valida" risponde Labriola aggiungendo che comunque dipende dalla negoziazione. "In termini antitrust - osserva - qual è il vantaggio di mantenere una quota di minoranza nella rete?". E' il quesito da porsi, dice, "perchè dovrei spogliarmi di ogni tipo di diritto di veto o di voto, divento una partecipazione finanziaria. In quel caso ha senso solo se tu immagini che da questa partecipazione un domani ci possa essere un upside quindi dipende dalla negoziazione", ma "sono temi che vanno affrontati nelle sedi corrette" conclude rimandando sempre al consiglio di amministrazione.

La questione della rete è connessa strettamente a quella della riduzione del debito che secondo i dati preconsuntivi al 31 dicembre 2022 si attesta a 20,0 miliardi di euro, in aumento di 2,4 miliardi di euro rispetto al 31 dicembre 2021, per partite straordinarie come il pagamento dello spettro 5G. "Stiamo migliorando i Kpi e nonostante il contesto siamo riusciti a conseguire la guidance addirittura migliorandola, ma è chiaro che se vogliamo migliorare il profilo dell'azienda prima o poi ci dovrà essere un develerage importante" spiega Labriola.

"Non è solo questione di smantellamento del debito, si tratta di una opzione strategica visto che questo è un mercato che vedrà una concentrazione dei player e per essere pronti dobbiamo migliorare le condizioni dell'indebitamento" ha proseguito. "Nei tre anni del piano" quindi fino al 2025, è la previsione di Labriola, "succederà sicuramente qualcosa; nel caso di una vendita della rete si scatenerà un effetto domino".

Un dato "rassicurante", spiega ancora l'Ad, è che sulle principali problematiche del settore tlc da parte del governo "c'è una forte attenzione che abbiamo richiesto cosi' a lungo, ci auguriamo che succeda qualcosa". Perchè l'intero settore è in sofferenza. "Negli ultimi tre anni gli investimenti sulle telecom sono stati due/tre volte superiori a quelle delle utilities e Tim è il secondo spender in termini di capex indipendentemente dal settore" ha sottolineato l'Ad.

Tra gli esempi "il costo dello spettro 5G che in Italia é stato tra i più alti al mondo e i limiti elettromagnetici che sono molto più alti che in Europa; oggi - ha proseguito Labriola - la comprensione è maggiore e il governo sta affrontando attivamente la maggior parte delle problematiche: le revisioni potenziali vanno dalla revisione delle tariffe all'ingrosso, alla riduzione dell'iva che oggi è il 22% come i beni di lusso, alle estensioni dei benefici fiscali per le aziende ad alta intensità energetica e allo sblocco delle limitazioni sulle emissioni mobili".

Quindi Tim indipendentemente dalla cessione della rete puo' considerarsi un'azienda 'safe'? "Noi passiamo da un'azienda che non poteva pagare gli stipendi a una - risponde l'Ad - che ha risolto tutti i problemi. Non è vero nè l'uno nè l'altro. Nell'arco del piano non vediamo problemi particolari" per Tim. "Poi siamo tutti sotto questo cielo: se scoppia un'altra guerra, raddoppia l'inflazione così come se vengono tutte recepite le attività ipotizzate nel tavolo al Mimit cambia il nostro profilo". Tuttavia, insiste, "se vogliamo avere opzioni industriali occorre ridurre il problema del debito".