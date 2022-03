Labriola (Tim), 'su Netco sviluppo passa da partners, Open fiber sarebbe il più interessante'

Un piano industriale che si declina in due step: la prima indicazione è quella di focalizzare Tim nei quattro business che gestisce ovvero infrastruttura, Brasile, Consumer e aziende. Successivamente si passa allo sviluppo, prima della semestrale a giugno, del progetto di creazione di due "legal entities" cioè NetCo (asset di rete fissa, attività wholesale domestiche e Sparkle) e ServCo (segmenti consumer, enteprise e Tim Brasil) per il quale il cda di ieri ha dato mandato all'Ad Pietro Labriola di procedere. E' lo stesso amministratore delegato ad approfondire i contorni del piano 2022-2024 approvato ieri dal cda in una maxi-seduta che ha visto anche l'approvazione dei conti del 2021 con una perdita di 8,7 miliardi di euro (sconta la svalutazione dell’avviamento domestico per 4,1 miliardi e lo stralcio di 3,8 miliardi delle attività per imposte anticipate) e la proposta del board di non distribuire dividendo.

L'attività di carattere infrastrutturale si trova di fronte "ad un periodo di forte necessità in termini di investimento. Noi abbiamo una rete in Fttc, ora dobbiamo costruirla in Ftth (Fiber to the home, fibra fino a casa n.d.r.) il che richiede - spiega l'Ad incontrando le agenzie di stampa - un fabbisogno di capex molto pesante nel breve periodo". Entro giugno, prima della chiusura della semestrale, si tornerà quindi a "verificare" il percorso che porta a NetCo e ServCo. La creazione della prima "è propedeutica alla perdita dell'integrazione verticale, cercando di recuperare il dividendo regolatorio sia sul segmento rete sia sulla rimanente parte dell'azienda" sottolinea Labriola.

Senza integrazione verticale non si può avere il controllo dell'azienda e "se non possiamo controllare l'azienda dobbiamo cercare - spiega l'Ad - dei partner: da un lato abbiamo un potenziale partner industriale che potrebbe essere Cdp con Open Fiber, dall'altro potremmo avere anche dei partner di carattere più finanziario che hanno un interesse su questa attività" sulla falsariga di quanto fatto in Brasile per lo sviluppo della rete in fibra con un fondo di private equity che ha acquisito il 51% dell'attività permettendo "una accelerazione negli investimenti necessari", precisa Labriola. E proprio sulle intenzioni di Cassa depositi e prestiti, l'Ad di Tim dice apertamente che "dal punto di vista industriale" la società per la fibra oggi controllata interamente da Cdp "potrebbe essere il partner più interessante: dopo di che sta a loro fare le analisi del caso per vedere quali sono le efficienze e i numeri".

Di certo la convinzione di Labriola è che il progetto contenuto nel piano di Tim puo' creare più valore rispetto a quello (anche se gli obiettivi non sono stati dichiarati) messo in campo da Kkr nella sua manifestazione di interesse. Il fondo con base a New York "è un importante partner industriale all'interno di Fibercop (in cui detiene il 37,5% n.d.r.), siamo soddisfatti della relazione con loro". Cio' detto nella manifestazione di interesse di Kkr per il 100% del gruppo si "intravede che il reale valore dell'azienda sia superiore a quello" proposto (0,505 euro per azione) visto che per mettere in piedi l'operazione devono trovare e remunerare i fondi. "La nostra legittima sfida - prosegue l'Ad - è 'andiamo a vedere noi come facciamo a estrarre del valore anche nella stessa modalità che loro immaginavano'; questo é il lavoro che noi dobbiamo fare nei prossimi tre mesi", cosa che, precisa, richiederà il supporto di una serie di advisor.