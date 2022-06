Labriola (Tim): ‘su rete pronti al passo decisivo'

"Siamo pronti a fare il passo conclusivo - direi decisivo - nel lungo percorso di trasformazione della governance della rete Tim: la separazione proprietaria dell’intera rete di accesso del Gruppo (NetCo), sulla base di un piano che verrà annunciato agli investitori il prossimo 7 luglio”. Lo afferma l’amministratore delegato di Tim Pietro Labriola che indica le motivazioni alla base di questa scelta.

Il riassetto del Gruppo “dovrebbe portare ad un miglior bilanciamento tra costi e benefici specifici delle due attività: maggiore flessibilità commerciale per la Retail (ServCo) e maggiore prevedibilità e stabilità dei ritorni per la Wholesale (NetCo)”.

“Il nostro progetto di separazione - dice Labriola - è basato su considerazioni industriali e ha l’obiettivo di creare entità autonome, più efficaci e competitive di quanto non lo siano restando integrate in un’unica società. Non ci separiamo per cercare un “dividendo regolamentare” su cui si sono arenati tanti progetti del passato. Tuttavia, è nell’ordine delle cose che la nuova analisi coordinata dei mercati dell’accesso, avviata da Agcom nel 2020, dovrà tener conto del nuovo modello di separazione verticale di Tim e delle sue conseguenze in termini di semplificazione delle attuali regole retail e wholesale”. spiega.