L'ABT tra i camper

KEMPTEN, Germania, 16 febbraio 2023 /PRNewswire/-- Con la XNH, ABT presenta un concept di veicoli che rappresenta un'anteprima reale negli oltre 125 anni di storia dell'azienda. È il primo camper dell'azienda bavarese. Insieme ai rinomati partner del settore, un totale di 500 VW T6.1 stanno venendo ampiamente convertiti con numerosi dettagli e caratteristiche unici. «Non è per nulla facile trovare un veicolo più moderno e di più alta qualità sul mercato in questo periodo», afferma il managing partner Hans-Jürgen Abt in merito alla conversione in camper: «Il nome ABT XNH del veicolo completo sta per "esplorare nuovi orizzonti". Ci rivolgiamo a quanti vogliano ampliare i propri orizzonti e per i quali il massimo comfort è la forma definitiva di libertà, sia nella vita quotidiana che nel tempo libero». Il camper può essere visto dal vivo per la prima volta presso il f.r.e.e. allo stand 131 del partner commerciale Autohaus Schweiger nella hall B4. La più grande fiera commerciale dei viaggi e del tempo libero della Baviera si svolgerà dal 22 al 26 febbraio 2023.

In termini di esclusività e costruzione leggera, l'ABT XNH è sicuramente in grado di competere con altri leggendari veicoli completi della famosa azienda bavarese. Dopo tutto, ABT Sportsline ha già molta esperienza col Multivan, uno dei bestseller del programma di messa a punto. Nel caso della XNH, la gamma include griglia anteriore, bordi anteriori e posteriori, bordi laterali aggiuntivi e una straordinaria finitura in lamina con linee sagomate. Uno dei punti salienti sono i cerchioni da 45 cm XNH in bianco e nero lucido con pneumatici Goodyear Eagle F1. In quanto elemento centrale, la conversione in camper nello specifico è pionieristica.

L'interno del camper ABT, al cui cuore c'è un motore diesel da 150 cavalli (110 kW), è stato progettato da VANING GmbH. Il modello ABT XNH ha un design che è funzionale quanto nobile, con una finitura di alta qualità. Per le superfici, HPL anti-graffio e facile da curare incontra pannelli in legno reali scelti a mano. I "pannelli da parete" sono costituiti da modanature GPR accoglienti, vellutate e leggere. L'assemblaggio di tutti i componenti è effettuato dalla Volkswagen Group Services GmbH.

Cinque posti sono dotati di una spaziosa cucina con doppio piano cottura a induzione, frigorifero e tavolo. C'è inoltre una cucina esterna estraibile con cottura a gas nella parte posteriore. L'azienda è particolarmente orgogliosa dell'alimentazione autosufficiente garantita dai moduli fotovoltaici. Una batteria al litio è stata installata come unità di stoccaggio. Il rispetto per l'ambiente fa anche quello parte delle specifiche dell'ABT XNH grazie a un isolamento termico altamente efficace realizzato in lana di pecora e materiale riciclato. Ciò garantisce bassi requisiti di riscaldamento e temperature confortevoli.

La produzione inizierà nel maggio 2023 presso la Volkswagen Group Services di Hannover. Ulteriori informazioni sul debutto esclusivo di ABT nel settore dei camper sono sul sito www.abt-camper.com.

