L'Accademia di belle arti di Roma si unisce a Symplicity per aumentare il coinvolgimento di studenti ed ex allievi

LONDRA, 22 giugno 2022 /PRNewswire/ -- Symplicity® Corporation, leader globale nel campo dell'occupabilità, del benessere e del successo degli studenti, ha accolto oggi una nuova istituzione nella propria rete di partnership: l'Accademia di belle arti di Roma (RUFA). Fondata per sviluppare giovani talenti artistici, RUFA è un'istituzione internazionale multidisciplinare che offre agli studenti la possibilità di studiare le arti in maniera non convenzionale. Con 1.400 iscritti che studiano pittura, scultura, design grafico, cinema, illustrazione e molto altro, Symplicity è entusiasta di offrire la propria piattaforma a sostegno della costante mission di RUFA per la fusione tra studi universitari e formazione professionale.

Prima di entrare a far parte di Symplicity, RUFA non disponeva di alcuna piattaforma per gestire tirocini ed eventi lavorativi. Tuttavia, data la continua crescita dell'istituto, nel 2021 RUFA si è resa conto di aver bisogno di una soluzione per sostenere meglio gli obiettivi futuri dell'accademia e quelli dei suoi studenti. "Per noi il CSM di Symplicity è una soluzione innovativa e personalizzabile che continua a crescere con il panorama in evoluzione", ha dichiarato l'Architetto Fabio Mongelli, Preside di RUFA. "Il team Symplicity è stato estremamente attento e disponibile ad adeguare la piattaforma alle nostre esigenze e ai nostri processi specifici, ed è per questo che abbiao scelto di entrare a far parte della sua rete di clienti."

RUFA ha adottato Symplicity per tenere registri di tirocini, offerte di lavoro, domande, eventi e relazioni con i datori di lavoro in modo da sostenere al meglio i propri studenti. Con la sua piattaforma 'tutto in uno' facilmente personalizzabile, Symplicity è stata la soluzione giusta per soddisfare le crescenti esigenze di RUFA.

Con Symplicity, RUFA spera di potenziare l'occupabilità dei propri studenti e di offrire un prezioso sostegno per l'occupazione e l'apprendimento continuo ai numerosi ex allievi. Con il recente lancio della RUFAlumni Community, l'istituto punta a utilizzare Symplicity proprio per ricontattare gli ex allievi e offrire loro opportunità di lavoro, esplorare percorsi di carriera, interagire con l'università, mettere in evidenza le loro esperienze e i lavori svolti, ma anche di fornire mentoring agli studenti attualmente iscritti. Inoltre, con il programma di mentoring peer-to-peer, i nuovi laureati vengono associati ad ex allievi esperti in grado di fornire consulenza e supporto.

"Essendo un'istituzione riconosciuta a livello internazionale che promuove i giovani artisti, siamo entusiasti di dare il benvenuto a RUFA nella nostra rete Symplicity insieme a molte altre scuole a orientamento artistico da tutto il mondo", ha dichiarato Thomas Jepsen, Presidente di International presso Symplicity. "Con Symplicity, RUFA è in grado di supportare meglio gli studenti attualmente iscritti, e gli ex allievi, con una preparazione professionale specifica per il loro interesse verso le arti."

Informazioni su RUFA

L'Accademia di belle arti di Roma (RUFA) è un istituto accademico superiore internazionale multidisciplinare, legalmente riconosciuto dal Ministero italiano dell'università e della ricerca (MIUR), che offre corsi accreditati e innovativi nel campo delle arti, del design, della comunicazione visiva, dell'audiovisivo, della moda, del gioco e delle arti mediatiche. RUFA collabora con professionisti rinomati e aziende prestigiose, garantendo agli studenti una preparazione teorica di alto livello combinata con un approccio accademico pratico, con un occhio attento al mercato del lavoro e alle attuali tendenze del mercato. Fondata nel 1998 dal Maestro Alfio Mongelli per accogliere giovani talenti, provenienti dall'Italia e da tutto il mondo in un'accademia non convenzionale di belle arti, RUFA oggi offre 15 programmi di laurea triennale e specialistica che esplorano nuovi percorsi sulla scena artistica e culturale contemporanea, offrendo una formazione trasformativa e opportunità di carriera concrete.

Informazioni su Symplicity

Symplicity® Corporation è un leader globale nel campo dell'occupabilità degli studenti e delle soluzioni software di coinvolgimento per oltre 2.000 scuole e università. La piattaforma SaaS di Symplicity supporta l'esperienza degli studenti nella sua totalità, dal reclutamento precoce di talenti all'accessibilità, dal benessere agli interventi comportamentali. Queste soluzioni consentono ai clienti nel campo dell'istruzione superiore di migliorare la capacità degli studenti di proseguire gli studi, laurearsi e assicurarsi un primo lavoro. Maggiori informazioni su www.symplicity.com.

Contatto per i media Helena OkolicsanyiSenior Marketing Specialist hokolicsanyi@symplicity.com