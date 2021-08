L'aeroporto internazionale di Hamad è stato nominato "Miglior aeroporto al mondo" agli Skytrax World Airport Awards 2021

DOHA, Qatar, 9 agosto 2021 /PRNewswire/ -- L'aeroporto internazionale Hamad del Qatar (HIA) ha ricevuto il titolo di "Miglior aeroporto del mondo" nei famosi Skytrax World Airport Awards 2021, arrivando a guidare la classifica globale scalandola dalla terza posizione. HIA ha anche ricevuto i titoli di "Best Airport in the Middle East", "Best Airport 25-35 million Passenger", "Best Airport Staff in the Middle East" e "COVID-19 Airport Excellence".

L'Ing. Badr Mohammed Al-Meer, Chief Operating Officer dell'aeroporto internazionale di Hamad, ha dichiarato: "È con grande orgoglio che annunciamo che l'aeroporto internazionale del Qatar è stato incoronato come Miglior aeroporto del mondo agli Skytrax 2021 world Airport Awards. Questo non è solo un risultato davvero notevole per HIA e lo Stato del Qatar, ma anche un segnale di sostegno da parte dei nostri viaggiatori per il nostro impegno nei confronti dell'eccellenza del servizio. Guardando al futuro, HIA continua a impegnarsi per potenziare i nostri sforzi e fornire la migliore esperienza aeroportuale a tutti i nostri passeggeri."

Edward Plaisted di Skytrax ha dichiarato: "Siamo lieti di annunciare che l'aeroporto internazionale di Hamad è stato votato Miglior aeroporto del mondo nel 2021. Inaugurato nel 2014, l'aeroporto internazionale di Hamad è diventato rapidamente uno dei preferiti dei clienti ed è passato dal terzo posto al mondo nel 2020 per essere classificato come miglior aeroporto del mondo quest'anno. Questo onore è il risultato di un grande sforzo di squadra e ci congratuliamo con la dirigenza, il personale e tutti coloro che, presso l'aeroporto internazionale di Hamad, hanno contribuito a raggiungere questo obiettivo. Mentre gli hub di viaggio di tutto il mondo hanno subito l'impatto della pandemia, l'aeroporto internazionale di Hamad non si è scoraggiato per le interruzioni dei viaggi a livello globale e ha portato avanti i suoi piani di espansione, introducendo nel contempo ulteriori standard di salute e sicurezza in aeroporto. In qualità di Partner ufficiale dell'aeroporto per la Coppa del Mondo FIFA in Qatar nel 2022, auguriamo ogni successo all'aeroporto internazionale di Hamad nel contribuire a ospitare un evento così importante."

HIA ha compreso l'entità della crisi sanitaria globale e ha soddisfatto le esigenze in evoluzione dei viaggiatori e la necessità di incrementare le misure igieniche e i servizi contactless attraverso l'implementazione di soluzioni tecnologiche avanzate. L'aeroporto ha aggiornato i servizi esistenti con funzionalità touchless nei punti di contatto principali per i passeggeri, come il check-in automatico, il self-bag drop e gli ascensori del terminal. Ha implementato il proprio sistema di rilevamento facciale automatizzato, sviluppato internamente, per garantire l'uso di mascherine per tutto il personale. HIA utilizza i suoi caschi di screening intelligente per la misurazione della temperatura senza contatto e i robot disinfettanti autonomi che emettono luce UV ad alta concentrazione in aree ad alto flusso di passeggeri per proteggere l'ambiente aeroportuale.

L'aeroporto del Qatar è stato anche il primo aeroporto in Medio Oriente e in Asia a ottenere una valutazione di sicurezza aeroportuale di 5 stelle da parte di Skytrax nel 2020. L'audit ha valutato l'efficacia delle politiche e delle misure anti COVID-19 di HIA nel fornire a tutti un ambiente sicuro e ha riconosciuto l'impegno dell'aeroporto a favore dell'eccellenza operativa e del benessere dei passeggeri.

Mentre il Qatar si prepara a accogliere migliaia di visitatori per la FIFA World Cup Qatar 2022™, HIA, partner ufficiale dell'aeroporto per la FIFA World Cup Qatar 2022™, è pronto a creare esperienze memorabili per i tifosi di calcio di tutto il mondo. L'aeroporto ospiterà straordinarie attivazioni per i fan all'interno del suo terminal e garantirà una connettività perfetta in tutto l'aeroporto. La prima fase dell'espansione di HIA mira a potenziare la sua capacità di ospitare 58 milioni di passeggeri all'anno entro l'inizio della FIFA World Cup Qatar 2022™. La seconda fase inizierà dopo la FIFA World Cup Qatar 2022™, e servirà 60 milioni di passeggeri all'anno.

