Lagarde: "Draghi rilancerà l'economia italiana con aiuto Ue"

(Adnkronos)

Il fatto che Mario Draghi abbia accettato la sfida "di fare uscire l'Italia dalla crisi economica e sociale, mentre è il paese più colpito dalla pandemia nell'area dell'euro, è un'opportunità per l'Italia e per l'Europa. Ho piena fiducia sul fatto che Mario Draghi possa compiere questo compito. Ha tutte le qualità richieste, la competenza, il coraggio, l'umiltà necessaria per riuscire in questa nuova mission: rilanciare l'economia italiana con il sostegno dell'Europa". Ad affermarlo, in un'intervista al 'Journal du Dimanche', è la presidente della Bce, Christine Lagarde commentando l'incarico affidato a Mario Draghi di formare un governo in Italia.

"Restiamo convinti alla Bce che il 2021 sarà un anno di ripresa. La ripresa economica è stata ritardata ma non abbattuta. E' ovviamente attesa con impazienza". "Anticipiamo un'accelerazione intorno a metà anno anche se le incertezze persistono. Non siamo al riparo di rischi ancora sconosciuti. Dobbiamo essere lucidi: non ritroveremo prima di metà 2022 i nostri livelli di attività economica pre pandemia", sottolinea Lagarde.

Nel 2021 il pil della zona euro stima la Bce "dovrebbe essere intorno al 4%, forse leggermente sotto. Rappresenterebbe comunque già una crescita molto significativa rispetto al crollo del pil del 6,8% registrato nell'area dell'euro nel 2020. Tutto dipenderà dalla politica e dalle campagne di vaccinazioni. Dipenderà anche dalle misure economiche prese dai governi in risposta alle condizioni sanitarie", ha detto ancora il presidente della Bce.