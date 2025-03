L’agenda del premier Giorgia Meloni

Martedì 18 marzo

Il premier Giorgia Meloni alla 14:30 svolge al Senato le sue Comunicazioni in vista del Consiglio europeo del 20-21 marzo

Mercoledì 19 marzo

Alle 9:30 le Comunicazioni del premier alla Camera in vista del Consiglio europeo del 20-21 marzo

Alle 13:30, al Palazzo del Quirinale, Colazione in vista del Consiglio europeo del 20-21 marzo

Giovedì 20 - Venerdì 21 marzo

Alle 11:00 a Bruxelles si riunisce il Consiglio europeo

Gli eventi della settimana

Giovedì 20 marzo, dalle ore 10:00 Wista Italy, l’associazione che riunisce le professioniste del mare, presenta il libro “Donne sul ponte di comando” presso l’Aula dei gruppi parlamentari Via Campo Marzio 74 Roma alla presenza del Ministro del Lavoro, Elvira Calderone, del Presidente della Commissione Trasporti della Camera dei Deputati, Salvatore Deidda, e del Capogruppo FDI Camera, Galeazzo Bignami.

Info e accrediti: Presentazione a Montecitorio – Wista Italy

Venerdi 21 marzo alle 10:00 si terrà al Centro Studi Americani, in via Michelangelo Caetani 32, Roma, l’evento UE-USA “Le relazioni transatlantiche: nuove prospettive e sfide”, organizzato dal Parlamento Europeo in collaborazione con il CSA. Sarà presente Antonio Tajani, Vice Presidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

Info e registrazione: Le relazioni transatlantiche: nuove prospettive e sfide – Centro Studi Americani

Lunedi 24 marzo, alle ore 17:30 presso la Sala delle colonne, Campus LUISS di Viale Pola 12, Roma “Governare l’Europa e l’Italia all’epoca di Donald Trump”, dibattito a partire dal libro Demagonia di Mario Monti. Saranno presenti, tra gli altri, il Ministro dell’Economia e delle FInanze, Giancarlo Giorgetti, e il Vice Presidente Esecutivo per la Coesione e le Riforme della Commissione Europea, Raffaele Fitto.

Info e registrazione: Governare l’Europa e l’Italia all’epoca di Donald Trump | Luiss