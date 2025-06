Nei giorni 15, 16 e 17 giugno 2025, Vertice G7 a Kananaskis, in Canada.

Venerdì 20 giugno ore 11:00 il Presidente del Consiglio copresiederà con la Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, il Vertice ‘The Mattei Plan for Africa and the Global Gateway: A common effort with the African Continent’, presso Villa Doria Pamphilj.