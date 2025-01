Venerdì 24 gennaio, Giorgia Meloni incontrerà a Palazzo Chigi il Commissario europeo per il Mediterraneo, Dubravka Suica. Si tratta della sua prima visita ufficiale del Commissario a un Paese membro dell’Unione dall’inizio del mandato del suo nuovo ruolo.

Domenica 26 e lunedì 27 gennaio, il Premier sarà in visita ufficiale in Arabia Saudita a Riad e Gedda. Successivamente si recherà in Bahrein.