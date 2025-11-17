L’agenda del premier Meloni

circle x black
17 novembre 2025 | 17.40
Martedì 18 Novembre - Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, parteciperà all’inaugurazione della Funivia delle Mele del Consorzio Melinda a Predaia (Trento).

Mercoledì 19 novembre - Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, riceverà a Palazzo Chigi, alle ore 16.45, il Primo Ministro della Repubblica di Croazia, Andrej Plenković.

Sabato 22 e domenica 23 novembre - Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, parteciperà al G20 Sudafrica 2025 a Johannesburg, Sudafrica.

Lunedì 24 e martedì 25 novembre - Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, parteciperà al Vertice Unione europea-Unione africana a Luanda, Angola.

