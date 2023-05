Lago Maggiore, si ribalta imbarcazione: un morto e 4 dispersi

Un'imbarcazione si è ribaltata sul Lago Maggiore, nelle acque antistanti Lisanza, a causa di una tromba d'aria. L'incidente ha provocato un morto. I soccorritori stanno ancora cercando 4 persone disperse.

A bordo del natante c'erano 25 persone. In 5 sono stati portati in ospedale per accertamenti, tre delle quali in codice verde e due in codice giallo. Sul posto sono intervenuti un elisoccorso, 3 automediche, 2 mezzi di coordinamento maxi emergenze Areu, 10 ambulanze, Vigili del Fuoco, Guardia Costiera e Carabinieri.

Cosa è successo

“Una tromba d'aria ha provocato un gravissimo incidente sul lago Maggiore: una barca a vela di 16 metri noleggiata da turisti si è ribaltata. Sul posto sono al lavoro i vigili del fuoco del nucleo sommozzatori di Milano insieme alla guardia costiera, all'elisoccorso e alle ambulanze di Areu. 19 persone sono già state salvate, purtroppo arrivano notizie di alcune persone disperse. Seguo con apprensione gli aggiornamenti delle squadre di soccorso sul posto che ringrazio”. Così sui suoi profili social Attilio Fontana, presidente della Regione Lombardia.