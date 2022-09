L’album NFT dei Muse in cima alle classifiche

Il nono e ultimo album dei Muse, “Will of the people”, è in cima alle classifiche, con 51500 copie vendute solo nella prima settimana. A fianco della vendita del prodotto tradizionale, il famoso gruppo britannico, tra i più importanti sulla scena musicale, ha scelto di lanciare 1000 versioni Non Fungible Token del disco. All’acquisto della versione in edizione limitata dell’album, l’utente potrà disporre di una versione scaricabile dei brani musicali e di una copertina alternativa firmata digitalmente dai membri della band.