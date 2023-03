L'allarme dell'oligarca: "Russia senza soldi tra un anno"

La Russia potrebbe trovarsi ''senza soldi già dal prossimo anno'', tanto che ''risulta necessario avere investitori stranieri''. Lo ha dichiarato l'oligarca russo Oleg Deripaska, critico nei confronti della guerra decisa dal presidente russo Vladimir Putin contro l'Ucraina. "Non ci saranno soldi già il prossimo anno, abbiamo bisogno di investitori stranieri", ha detto in una conferenza in Siberia, secondo quando riporta l''agenzia di stampa Tass. La produzione economica della Russia è diminuita del 2,1% lo scorso anno, secondo una stima preliminare del governo. La contrazione è stata più limitata di quanto inizialmente previsto da molti economisti.