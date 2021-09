L'allenamento si fa su Zoom o nelle "boutique gym" di quartiere

Le palestre sono state uno dei settori più colpiti dalle chiusure, prime a subirle e ultime a riaprire: impensabile permettere a decine di persone di sudare e saltare a stretto contatto fisico finché rimane un pericolo, anche lieve, di contagio. E sono anche luoghi chiusi in cui l’uso della mascherina è più complicato, dato che spesso risulta scomoda e fastidiosa durante l’allenamento. I trainer quando hanno potuto si sono spostati all’aperto, ma in gran parte hanno iniziato anche a fare affidamento su strumenti online, organizzando classi in videocall. Ancora una volta, la piattaforma preferita è stata Zoom.

E se in passato le palestre erano un luogo dove concentrarsi sul workout senza distrazioni esterne, mentre chi voleva allenarsi da casa si muniva di attrezzature, dal tapis roulant alla cyclette, con programmi incorporati, oppure seguiva lezioni preregistrate su canali YouTube, ora i due mondi si sfiorano e si intrecciano sempre più spesso. Sono molti i motivi per cui le persone scelgono di non tornare ad allenarsi in presenza. Da un lato, prima di tutto, la paura del contagio ancora non è scemata, e si preferisce continuare a mantenere le distanze proseguendo con le classi online dal salotto di casa riattrezzato a palestra: un modo per sentirsi sicuri senza però abbandonare l’allenamento con un trainer dal vivo. E poi i nuovi ritmi e modi del lavoro, in cui lo smartworking ancora spadroneggia e promette di restare presente a lungo. Facile scegliere la comodità di un training che non obbliga a uscire di casa ma permette di ridurre al minimo i tempi morti degli spostamenti.

Per le palestre, d’altra parte, i vantaggi sono notevoli. Un abbonamento professionale a zoom cosa meno di venti euro al mese, e permette di collegare un numero di persone molto maggiore rispetto alla capienza di una sala. E in più, data l’incertezza di riaperture a singhiozzo, dà modo di vendere abbonamenti sapendo che, anche in caso di nuove chiusure precauzionali, non si dovranno rimborsare gli iscritti che potranno invece continuare ad allenarsi online. Anche supponendo di far pagare le lezioni su Zoom meno che dal vivo, si intuisce subito il ritorno economico. E così sono in molti ad offrire in parallelo la lezione online e quella in sede. I trainer si sono dovuti adattare, imparando a gestire collegamenti e inquadrature, e a interagire con gli allievi sia in presenza che attraverso uno schermo, motivandoli durante l’allentamento e correggendo i movimenti in tempo reale.

Un’altra tendenza parallela, che si adatta alle nuove modalità di lavoro e ai cambiamenti nel come si vive la città, è l’apertura di piccoli studi in zone residenziali, per venire incontro a chi non vuole rinunciare alla palestra in presenza ma è a casa in smartworking. Sta succedendo, ad esempio, a Londra, dove la catena di palestre 1Rebel sta rivedendo la propria distribuzione geografica, aprendo “boutique gym” al di fuori delle zone centrali. In questo modo gli iscritti potranno continuare a frequentare le palestre della catena anche lavorando da casa, trovandosele a pochi passi.