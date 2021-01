(Adnkronos Motori)

Nel 2020 Automobili Lamborghini ha consegnato 7.430 a livello globale, con un calo del 9% rispetto all'anno precedente attribuibile allo stop produttivo di 70 giorni in primavera nella fase di lockdown. In compenso il secondo semestre ha fatto registrare vendite record risultando il miglior Q2 della storia dell'azienda. Nel dettaglio, con 2.224 vetture gli USA si confermano il primo mercato, seguiti da Germania (607), mainland Cina, Hong Kong e Macao (604), Giappone (600), Regno Unito (517) e Italia (347). I due Paesi che hanno registrato la più alta crescita sono stati la Corea del Sud (+75% a 303 unità) e la Germania (+8%, 607). Il SUV Urus è stato il modello di maggior successo con 4.391 consegne. Entrambe le linee supersportive hanno dato un contributo significativo ai volumi globali: la Huracán è stata venduta in 2.193 unità (+3%), la Aventador in 846. Sotto il profilo commerciale il nuovo anno si apre con prospettive positive grazie ad un portafoglio ordini che copre già oltre la metà della produzione pianificata per il 2021. Nonostante l'anno sia stato caratterizzato dalla sfida della pandemia, Lamborghini nel 2020 è riuscita a lanciare 6 nuovi prodotti nell'arco dei12 mesi. A gennaio è stata presentata la Huracán EVO RWD a trazione posteriore in versione coupé.

A maggio Lamborghini è stato il primo brand automotive a scegliere la realtà aumentata per il debutto della Huracán EVO RWD Spyder, la versione aperta del suo modello V10 a trazione posteriore. A luglio è stata la volta di un'altra open-air, ma in serie limitatissima di soli 19 esemplari, la Sián Roadster, la prima Lamborghini aperta con tecnologia ibrida sviluppata a partire dall'iconico V12 dell'Azienda. Hanno fatto seguito l'Essenza SCV12, hypercar da pista in edizione limitata di 40 esemplari, progettata da Lamborghini Squadra Corse e disegnata dal Lamborghini Centro Stile; la Huracán STO - Super Trofeo Omologata - ispirata alle vetture da corsa Huracán Super Trofeo EVO e GT3 EVO e omologata per l'uso stradale; e infine, in chiusura d'anno, la SC20, esemplare unico di open-top da pista omologata per l'utilizzo stradale, prima one-off aperta progettata dal dipartimento Motorsport e disegnata dal Centro Stile di Sant'Agata Bolognese seguendo i desideri del cliente, coinvolto nel progetto fin dai primi disegni dei designer Lamborghini. A questi lanci si aggiungono ulteriori avvenimenti, quali il raggiungimento di importanti traguardi produttivi (10.000 Urus e 10.000 Aventador), l'offerta di nuove personalizzazioni con l'introduzione di nuovi colori Ad Personam per Urus e Huracán, fino alla presentazione di un esemplare speciale di Aventador S firmato dallo stilista giapponese Yohji Yamamoto in occasione dell'inaugurazione della nuova Lamborghini Lounge di Tokyo. Da segnalare infine nello scorso dicembre il cambio di presidenza alla guida della Casa del Toro: Stephan Winkelmann è infatti il nuovo Presidente e AD, succedendo a Stefano Domenicali.