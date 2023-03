Lamborghini celebra i suoi 60 anni di storia

Lamborghini è un marchio sportivo celebre in tutto il mondo. Fondato il 6 maggio del 1963 da Ferruccio Lamborghini, il brand italiano ha scritto la storia dell’automotive.

Auto leggendarie che rappresentano quel desiderio di innovazione portato avanti dal fondatore della Lamborghini ma anche dai suoi giovanissimi tecnici, la Miura è stata una delle prime vetture ribattezzate con il termine “Supercar”, appellativo che negli anni a venire caratterizzerà tutti i modelli ad alte prestazioni.

Tanti gli eventi che Lamborghini realizzerà in occasione del suo 60esimo anniversario.

Diversi lanci a livello internazionale, che coinvolgeranno i clienti ma anche i Club Ufficiali e i dealer, le celebrazioni del 60esimo anniversario del Marchio del Toro sono iniziate lo scorso 19 gennaio con l’inaugurazione del Museo Automobili Lamborghini.

Il prossimo 23 febbraio si svolgerà a Suzuka, in Giappone, il “Lamborghini Day Japan - 60th anniversary”, evento che coinvolgerà centinaia di appassionati e collezionisti provenienti da tutto il mondo in un appuntamento senza precedenti che si svolgerà in uno dei mercati più importanti per il brand del Toro.

Altro importante appuntamento è quello che si terrà il 29 aprile per il “Lamborghini Day UK”: sul circuito di Silverstone è previsto l’arrivo di oltre 300 proprietari di potenti Lamborghini.

Lamborghini e il Giro della Cina

I 60 anni dell’azienda di Sant’Agata Bolognese avranno come tappa fondamentale nell’anno dei festeggiamenti, la Cina continentale, in questa occasione i clienti del Marchio potranno partecipare al “Giro China” per il nono anno consecutivo.

Oltre 100 proprietari e appassionati di Lamborghini includeranno la tappa con la “60th Anniversary Gala Dinner”.