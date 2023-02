Lamborghini dice addio al V12 con le one-off Invencible e Auténtica

Mancano ormai poche settimane dal debutto della prima supersportiva ibrida Lamborghini, ma la casa di Sant'Agata Bolognese - dopo aver chiuso un 2022 da record - dice addio al motore V12 aspirato con due modelli one-off, la coupé Invencible e la roadster Auténtica, che "esaltano il DNA del marchio e rappresentano l’apice dell’esclusività e della personalizzazione, grazie al coinvolgimento dei clienti sin dall’inizio del progetto, per realizzare vetture completamente su misura". I due esemplari unici sono stati disegnati dal Centro Stile Lamborghini "nel rispetto degli stilemi che hanno reso celebre il marchio realizzando due opere inconfondibili e dalla sportività ispirata dal mondo delle corse", in un omaggio a recenti capolavori del design del marchio: la Sesto Elemento, elogio della leggerezza e della sportività caratterizzata dalla grande ala posteriore; la Reventon e il suo inconfondibile stile aeronautico; la Veneno che ha portato all’estremo la ricerca della perfezione aerodinamica.

Entrambe condividono il telaio monoscocca in fibra di carbonio prodotto a Sant’Agata Bolognese, così come le carrozzerie full carbon, che ripropongono design e soluzioni tecniche testate con successo da Lamborghini nel motorsport. Il cofango monolitico reinterpreta quello di Essenza SCV12, così come il pronunciato splitter anteriore, con piloni disegnati per convogliare in maniera ottimale i flussi aerodinamici.

Invencible e Auténtica sono le ultime vetture V12 prodotte da Lamborghini equipaggiate con il motore a dodici cilindri da 6,5 litri Longitudinale Posteriore (LP), prima del passaggio all’era ibrida. Il motore eroga 780 CV e sviluppa una coppia massima di 720 Nm di coppia a 6750 giri/min, abbinato al cambio ISR a 7 velocità, alla trazione integrale e al sistema a quattro ruote sterzanti Lamborghini Dynamic Steering.

"Il motore V12 è uno dei pilastri della nostra storia e del successo del nostro marchio – commenta Stephan Winkelmann, Automobili Lamborghini Chairman and CEO -. E prima di entrare nel vivo della Direzione Cor Tauri abbiamo ritenuto doveroso celebrare il V12 termico con due vetture one-off che rappresentano perfettamente il nostro concetto di eccellenza nell’ambito della personalizzazione”.

“Abbiamo creato due one-off dal carattere unico, ispirate dal mondo delle corse e alla passione che si respira nei circuiti – commenta Mitja Borkert, Automobili Lamborghini Head of Design -. Con queste vetture il Centro Stile Lamborghini ha potuto esprimere la massima creatività applicabile alla piattaforma V12; il loro design, elevato a un nuovo livello, rappresenta al meglio il nostro DNA unico”.

La coupé Invencible è caratterizzata d una carrozzeria in Rosso Efesto è abbinata ai brancardi e ai profili porta in carbonio, così come le pinze freno in Rosso Mars sono incorniciate dai cerchi monodado con carene in carbonio, che ottimizzano la ventilazione del sistema frenante. La roadster Auténtica presenta invece una carrozzeria in Grigio Titans, dettagli Black Matt e livrea Giallo Auge, colore ripreso nelle pinze freno e nei principali elementi aerodinamici.