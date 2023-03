Lamborghini Huracan Sterrato: sulla neve in modalità Rally

Lamborghini Huracan Sterrato è una supercar fuori dal comune. Una sportiva a trazione integrale capace, grazie alla nuova modalità Rally, di una dinamicità incredibile, la trazione integrale e l’elettronica le consentono di affrontare ogni condizione e situazione di guida.

La Casa di Sant’Agata Bolognese per la Sterrato ha rivisto il Lamborghini Dinamica Veicolo Integrato, aggiungendo alle modalità Strada e Sport la nuova configurazione Rally, più adatta ai fondi a scarsa aderenza, neve inclusa.

La sportiva italiana ha carreggiate allargate, una protezione in alluminio per il sottoscocca, l’estrattore aria inferiore posteriore rivisto e passaruota debitamente allargati.

Per affrontare le situazioni più difficili e ostili, la Huracan Sterrato monta pneumatici Run Flat Bridgestone Dueler AT002 appositamente studiati per questa vettura.

Lamborghini Huracan Sterrato: motore V10

Un propulsore aspirato, un motore V10 da 5.2 litri, capace di sprigionare una potenza massima di 610 CV per 560 Nm di coppia massima, la Sterrato brucia i 100 km/h con partenza da fermo in 3,8 secondi per una velocità massima limitata elettronicamente di 260 km/h.

Il cambio automatico è un doppia frizione a 7 rapporti, la trazione integrale è a controllo elettronico con differenziale posteriore meccanico autobloccante.

Costruita in soli 1.499 esemplari, le prime consegne sono previste per l’inizio della prossima estate.

Grazie al programma di personalizzazione “Ad Person” è possibile configurare la sportiva in ogni suo aspetto, previsti oltre 350 colorazioni per la carrozzeria e 60 soluzioni per gli interni tra pelle ed Alcantara.

Immancabili le finiture in materiale composito, la fibra di carbonio riveste diversi particolari della carrozzeria ma anche degli interni.