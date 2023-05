Lamborghini lancia il suo champagne

Lamborghini, l'iconica casa automobilistica italiana di lusso, ha firmato con la Maison Champagne Carbon per realizzare una cuvée con la sua immagine. Non è la prima volta il mondo dello champagne suggella accordi con il settore automobilistico. Moët & Chandon e Mumm sono stati i fornitori ufficiale dei podi di Formula 1 dal 2017 al 2019. Il mondo dello Champagne ha sedotto anche Bugatti. Alexandre Mea, CEO di Carbon Champagnes e Stephan Winkelmann, CEO di Bugatti, hanno prodotto una cuvée “EB.01”, per celebrare il 110° anniversario della casa automobilistica.

Per Lamborghini Il lancio della cuvée di champagne è stato funzionale all'uscita della sua “supercar”, la supersportiva ibrida Revuelto. La bottiglia infatti rispecchia la nuova vettura grazie al suo involucro in fibra di carbonio e il colore arancione richiama la linea e l’armonia del brand italiano. Per Stephan Winkelmann, Presidente e Amministratore Delegato di Automobili Lamborghini, Carbon Champagne evoca uno stile di vita autentico, esclusivo e ambizioso. La partnership è un riflesso dell'approccio dei due marchi all'utilizzo di competenze tradizionali insieme a idee e tecnologie all'avanguardia.

La cuvée sarà destinata ad accompagnare eventi sportivi di cui Champagne Carbon è partner, così come eventi privati organizzati dal brand italiano. Indisponibile all'acquisto, lo champagne Carbon-Lamborghini è racchiuso in un involucro in fibra di carbonio modellato a mano per diverse ore. Oltre alle sue qualità estetiche, questo packaging aiuta a preservare lo champagne affinché possa correttamente evolvere nel tempo.

Adnkronos - Vendemmie