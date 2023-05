Lamborghini porta in Sicilia clienti vip alla scoperta della Urus S

Dalle seduzioni di Taormina ai paesaggi mozzafiato dell'Etna, clienti Lamborghini provenienti da tutta Europa e dal Medio Oriente hanno avuto l'opportunità di toccare con mano la Lamborghini Urus S in un tour che la casa di Sant'Agata Bolognese ha organizzato nella cultura e nell'ospitalità della Sicilia, per la terza edizione di Esperienza Terra. Per quasi due settimane diversi clienti Lamborghini, insieme ai loro accompagnatori, hanno partecipato al primo evento dinamico su terreni non convenzionali dall’introduzione sul mercato di Urus S all'inizio di quest'anno.

Gli ospiti hanno anche potuto ammirare nella cornice di Casa Cuseni - una volta rifugio di personalità importanti dell'arte, del cinema e della letteratura e ora trasformata in un museo di belle arti e giardino storico - l'opera dell'artista Alessandro Florio appositamente commissionata per celebrare i 60 anni di Lamborghini. Ogni sera, alla presenza di un gruppo diverso di ospiti, l'artista ha dipinto una parte del suo omaggio artistico alla casa automobilistica di Sant’Agata: un toro, dall'inconfondibile stile siciliano, che combina il cromatismo tipico dell’arte del tatuaggio, resi con il colore acrilico, e l’ispirazione dalle vivaci tradizioni, dalla flora e dalla fauna della zona di Taormina. Terminata durante l’ultima serata dell’evento, l'opera sarà esposta presso la sede centrale di Automobili Lamborghini a Sant’Agata Bolognese in una mostra dedicata al 60° anniversario del marchio.

La Lamborghini Urus S, presentata a fine 2022, è l'erede diretta del primo Super Suv Urus, di cui esalta le caratteristiche di comfort. Il motore V8 biturbo, con una potenza aumentata a 666 CV, eguaglia quello della sorella Performante, offrendo un miglior rapporto peso-potenza di 3,3 kg/CV. L'accelerazione è migliorata: Urus S passa da 0 a 100 km/h in 3,5 secondi e da 0 a 200 km/h in 12,5 secondi. Con una velocità massima di 305 km/h, Urus S frena da 100 a 0 km/h in appena 33,7 m. Il suo motore biturbo eroga 850 Nm di coppia massima già a 2.300 giri/min fino ad un regime massimo di 6.000 giri/min. L'Esperienza in terra siciliana ha permesso di valutare le possibilità del telaio della Urus con sospensioni pneumatiche nelle modalità di guida Strada, Sport, Corsa ed Ego.